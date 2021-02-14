انطلاق الانتخابات العامة في كتالونيا الإسبانية

بدأت اليوم الانتخابات الإقليمية البرلمانية في منطقة كتالونيا الإسبانية، وذلك وسط ظروف تسيطر عليها مستجدات فيروس كورونا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.





ومن المتوقع أن يدلي نحو 6 ملايين ناخب بأصواتهم ، وذلك وسط استطلاعات رأي تشير إلى تصدر ثلاثة أحزاب رئيسية في البلاد.





وتقول الإستطلاعات إن الأحزاب هي، الحزب الاشتراكي الكتالوني بقيادة وزير الصحة السابق سلفادور إيا الذي ترك منصبه قبل بدء الحملة الانتخابية وحزبا (اليسار الجمهوري الكتالوني) و(معا من أجل كتالونيا) الانفصاليان اللذان يشكلان الحكومة المنتهية ولايتها.









كذلك من المقرر، أن تترك نتائج الانتخابات البرلمان (المؤلف من 135 نائبا) أكثر انقساما في التاريخ مع ثمانية أو تسعة أحزاب مختلفة بعد اختراق الحزب اليميني المتطرف (بوكس) المجلس التشريعي الإقليمي للمرة الأولى.





وتعتبر المشاركة الانتخابية هي أحد أكثر العوامل تأثيرا على نتائج الانتخابات إذ من المتوقع ان تشهد المشاركة التي سجلت اعلى نسبة عند 79 في المئة عام 2017 تراجعا كبيرا لعدة عوامل أبرزها الخوف من الفيروس واستياء المواطنين من إدارة الحكومة الأخيرة.









وحاولت الحكومة المنتهية ولايتها في منتصف شهر يناير الماضي تأجيل الانتخابات الإقليمية حتى 30 مايو المقبل بسبب تفشي فيروس (كوفيد - 19) في موجته الثالثة اذ بلغ معدل الإصابة في الإقليم 530 اصابة لكل 100 ألف نسمة في الأيام ال14 الأولى من شهر يناير الماضي لكن المعدل يقف الآن عند 375 اصابة لكل مئة ألف نسمة.









ومن اللافت، إن تقوم كتالونيا بتنظم وقت للمصابين بفيروس كورونا للحضور إلى اللجان والتصويت.