أفضل هواتف 2021 يمكنك شراؤها الآن.. سعر ومواصفات

تتوفر العديد من الهواتف الذكية المميزة في عام 2021، التي تقدم أداءا قويا مقابل أسعار معقولة، ولكن بالنسبة لبعض الأشخاص يعد اختيار هاتف جيدا يناسب إمكانياتهم المادية أمرا صعبا للغاية، لذا نقدم إليك فيما يلي أفضل الهواتف الذكية المتاحة للشراء حاليا، وفقا لما ذكره موقع "theverge" التقني.





1. هاتف آبل iPhone 12:





يتوفر الإصدار العادي من سلسلة هواتف iPhone 12، بسعر يبدأ من 829 دولار أمريكي (أي ما يعادل جنيها مصريا)، ويأتي بثلاثة تكوينات تخزين مختلفة هي: 64 و 128 و 256 جيجابايت، ومتوفر بخمس خيارات لونية هي: الأسود والأزرق والأخضر والأحمر والأبيض.









ويأتي هاتف آيفون 12، بشاشة بقياس 6.1 بوصة، ويعمل بمعالج آبل الأحدث A14 Bionic، ونظام التشغيل iOS 14.1، ويقدم كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابيكسل أيضًا.









2. هاتف سامسونج Galaxy S21 Ultra:





يعد هاتف Galaxy S21 Ultra، أفضل هاتف أندرويد يمكن شرائه خلال العام الجاري، بفضل شاشته الكبيرة بقياس 6.8 بوصة، ويعمل بأحدث معالجات شركة كوالكوم Snapdragon 888، ويحتوي على أربع كاميرات خلفية الرئيسية منها بدقة 108 ميجابيكسل، ويتوفر بسعر يبدأ من 1200 دولار أمريكي (أي ما يعادل 18700 جنيها مصريا).



