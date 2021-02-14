ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

القوى العاملة: تحصيل 253 ألف جنيه مستحقات مصري بالسعودية

الأحد 14/فبراير/2021 - 04:33 م
صدى البلد
Advertisements
هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، أن نجح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على المستحقات المتأخرة للعامل المصري "أبوالفتوح.ا.ح.ع" الذي كان يعمل بإحدي الشركات المحدودة بالرياض ، وذلك بالطرق الودية ، وبلغت  61 ألف ريال سعودي أي ما يوازي 253 ألفا و76 جنيها مصريا تقريبا .

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي  لوزارة القوى العاملة، أن  الوزير  كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مستحقات العامل المذكور، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وقالت الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض ، انه تم التواصل مع إدارة الشركة المحدودة بالرياض للحصول على مستحقاته العامل  المالية المتأخرة "أبوالفتوح.ا.ح.ع" لدى الشركة، مشيرا إلي أنه وبالتسوية الودية مع إدارة الشركة تم الحصول على مبلغ 61000 ريال سعودي،وتبقى له جزء آخر من المستحقات تقاعست إدارة الشركة في سداده وعليه تم رفع دعوى قضائية ضد الشركة لاستلام باقى المستحقات وجارى المتابعة مع العامل لحين استلام كامل المستحقات.


Advertisements
Advertisements

قرار نهائي.. التعليم: لن نعقد أي امتحانات لطلاب هذه الصفوف الدراسية

السيسي: منح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار طريقة استكمال أبنائهم العام الدراسي

عند استئناف الدراسة.. توجيه عاجل من الرئيس السيسي

الراقصة المحتشمة.. معلومات لا تعرفها عن ناريمان عبود بعد وفاتها بكورونا

هل يتم تأجيل الامتحانات مرة أخرى؟ 7 قرارات مهمة يناقشها الأعلى للجامعات في اجتماعه

ملامح تشكيل الفراعنة.. شوبير: هؤلاء يهددون عبدالله السعيد ورمضان صبحي في المنتخب

أنا شمام وبحب شيرين رضا.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل بتصريحاته في "أسعد الله مساءكم"

ما تفرحش لو فاتورة الكهرباء جاتلك بـ 9 جنيه.. تفاصيل

كيلو الفراخ البلدى بـ36 جنيهًا.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

ردًا على مروجي الشائعات.. وزير التعليم: لماذا لا ننتظر مؤتمر اليوم حتى نعرف أنهم كاذبون؟

التحقيقات تكشف طريقة هتك طبيب الأسنان الشهير عرض 4 رجال.. بالمستندات

وزيرة الصناعة تعلن انتهاء أزمة فرض أوغندا لرسوم جمركية على صادرات مصر من الصاج المسطح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار تويوتا كامري 2021 في السعودية

متنوعة وشبابية.. 10 صور تكشف عن أناقة لطيفة في عيد ميلادها

كريم قاسم يشارك في مبادرة لإنقاذ محمية وادي دجلة.. صور