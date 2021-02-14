القوى العاملة: تحصيل 253 ألف جنيه مستحقات مصري بالسعودية

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، أن نجح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على المستحقات المتأخرة للعامل المصري "أبوالفتوح.ا.ح.ع" الذي كان يعمل بإحدي الشركات المحدودة بالرياض ، وذلك بالطرق الودية ، وبلغت 61 ألف ريال سعودي أي ما يوازي 253 ألفا و76 جنيها مصريا تقريبا .





وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مستحقات العامل المذكور، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.





وقالت الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض ، انه تم التواصل مع إدارة الشركة المحدودة بالرياض للحصول على مستحقاته العامل المالية المتأخرة "أبوالفتوح.ا.ح.ع" لدى الشركة، مشيرا إلي أنه وبالتسوية الودية مع إدارة الشركة تم الحصول على مبلغ 61000 ريال سعودي،وتبقى له جزء آخر من المستحقات تقاعست إدارة الشركة في سداده وعليه تم رفع دعوى قضائية ضد الشركة لاستلام باقى المستحقات وجارى المتابعة مع العامل لحين استلام كامل المستحقات.







