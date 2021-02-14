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أخبار العالم

في ذكرى الاغتيال.. سعد الحريري يطالب بالقصاص من قتلة والده

الأحد 14/فبراير/2021 - 04:16 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
طالب رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، اليوم، بالقصاص من قتله والده، رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، وذلك في ذكرى اغتياله. 

وقال الحريري في كلمة له: "مسلسل الاغتيالات لا بد أن يقف وغضب الشعب يتصاعد، وسيُنفذ الحكم على سليم عياش مهما طال الزمن".

وأضاف: "هناك فرصة للإصلاح لكن هناك من يعطلها، وهناك حماس دولي لوقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت ولكن في انتظار حكومة اختصاصيين غير حزبيين".

وتابع الحريري: "حل أزمتنا يكمن في حكومة اختصاصيين غير حزبيين قادرة على تحقيق تطلعات الشعب، والإصلاح عني تغيير منظومة التهريب والفساد والمحاصصة".
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