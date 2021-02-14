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محافظات

خلال الأسبوع الأول من الحملة القومية لتحصين الماشية.. محافظة الإسكندرية: تحصين ما يقرب من 29 ألف رأس ماشية

الأحد 14/فبراير/2021 - 04:46 م
تحصين الماشية
تحصين الماشية
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أحمد بسيوني
قامت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية برئاسة الدكتور يوسف عبد الحميد شباط خلال الأسبوع الأول  من الحملة القومية لتحصين الماشية؛ بتحصين ما يقرب من 29 الف رأس ماشية، حرصا من محافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، على تحقيق اكثر استفادة من وراء الحملة القومية  الاولى لعام 2021 لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وأكد محافظ الاسكندرية، على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية بالمحافظة، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجياتها لتلبية احتياجاتها، مشددًا على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية للقضاء على مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على ثروتنا الحيوانية، يأتي هذا في اطار تعظيم موارد المحافظة واستغلالها الاستغلال الأمثل. 

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ومن جانبه؛ أوضح الدكتور يوسف عبد الحميد شباط  ان المديرية تقوم بالتحصين بلقاحي الحمي القلاعية و الحمي الوادي المتصدع بصورة دورية حيث ان الحمي القلاعية مرض من الامراض المشتركة التي تنتقل للإنسان عن طريق استهلاك اللحوم و الالبان للحيوانات المصابة و له اضرار اقتصادية و يسبب الوفاه للعجول الصغيرة و كذا الحيوان يفقد الكثير من وزنه حيث يكون من اعراضه قرح و فقاعات بالفم تعوق الحيوان من الاكل و يسبب العرج للحيوانات حيث يكون هناك قرح بالأرجل كما تؤثر علي جودة الالبان حيث يكون هناك فقاعات مرضية مؤلمة علي حلمات الحيوانات.

وأشار شباط فيما يخص حمي الوادي المتصدع فهو مرض فيروسي مشترك ينتقل للإنسان عن طريق استهلاك اللحوم او التلوث بإفرازات الحيوانات المصابة مما يسبب خسائر اقتصادية كبيرة حيث انه يسبب اجهاض للحيوانات و قد يسبب للإنسان الالتهاب السحائي و امراض العيون و التي قد تصل الي العمي.

ومن الجدير بالذكر؛ انه خلال الأسبوع الأول من الحملة القومية لتحصين المواشي في الإسكندرية؛ تم تحصين عدد 5390 حيوان في ادارة برج العرب البيطرية، اما بالنسبة لإدارة العامرية البيطرية فقد تم تحصين   8322 رأس ، وبالنسبة لإدارة ابيس البيطرية تم تحصين 4306 رأس، وفي ادارة وسط البيطرية تم تحصين 7103 رأس ماشية،  وادارة المعمورة وخورشيد البيطرية فقد تم تحصين 3699رأس .
خلال الأسبوع الأول من الحملة القومية لتحصين الماشية.. محافظة الإسكندرية: تحصين ما يقرب من 29 ألف رأس ماشية
خلال الأسبوع الأول من الحملة القومية لتحصين الماشية.. محافظة الإسكندرية: تحصين ما يقرب من 29 ألف رأس ماشية
خلال الأسبوع الأول من الحملة القومية لتحصين الماشية.. محافظة الإسكندرية: تحصين ما يقرب من 29 ألف رأس ماشية
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