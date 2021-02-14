استقبال 3 أطفال اشتباه كورونا بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها

أعلن مصدر طبي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها بمحافظة القليوبية عن استقبال 3 أطفال يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا.

















وأضاف المصدر أنه جرى عزل طفلين بالمستشفى تتراوح أعمارهم ما بين 7 و9 أعوام والطفلة الثالثة جرى عزلها منزليا وتبلغ من العمر 12 عاما.









وأوضح المصدر أن الأطفال حالتهم مستقرة ومطمئنة ويتم تقديم أوجه الرعاية الصحية والطبية لهم موضحا أن المستشفى خصص الدور الثاني بها كعزل للأطفال المصابين بفيروس كورونا حيث يضم 12 سريرا داخليا بجانب 6 أسرة للعناية المركزة.









فيما أعلن مصدر طبي بمستشفى قها لعزل مرضى كورونا بالقليوبية عن خروج وتعافي 4 حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد بعد تعافيهم من المرض من بينهم مسنة تبلغ من العمر 81 سنة.









وأضاف المصدر أن تلك الحالات ثبت تعافيهم من المرض بعد سلبيات المسوحات التي أجريت لهم مرتين متتاليتين على مدار 5 أيام وتقرر خروجهم من المستشفى مع الاستمرار في العزل المنزلي لمدة 14 يوما.









وأضاف المصدر أن المستشفى لا يعاني من أي عجز في الإمكانات اللازمة لعلاج المرضى ولا يوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية وأن جميع المرضى المحجوزين بالعناية والقسم الداخلي، يحصلون على أدوية مضادة للفيروس وجميعها متوفرة وفقا لبروتوكول وزارة الصحة.









من ناحية اخري أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة ميدانية بمدينة القناطر الخيرية تابع خلالها الإجراءات الوقائية وإلتزام المواطنين بارتداء الكمامات بموقف القناطر الخيرية إلى جانب تفقد أعمال الترميم بكوبرى محمد على الأثرى بالقناطر الخيرية والذى تقوم بأعمال الترميم به وزارة الأثار بتمويل من وزارة الموارد المائية والرى.









وبدأ المحافظ الجولة بتفقد الإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل المواطنين بموقف القناطر الخيرية حيث شدد على ضرورة ارتداء الكمامات لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ارتداء الكمامات وتطبيق عقوبة الغرامة الفورية الـ50 جنيها.









كما استمع الهجان لشكاوى المواطنين لرصف طريق أبو الغيط – القناطر الخيرية نظرا للحالة السيئة التى يعانيها المواطنون على الطريق، مؤكدا أنه سيتم على الفور إدراجه بالخطة الاستثمارية وإعادة رصفه وتأهيله من جديد نظرا للأعداد الكبيرة التى تستخدم الطريق يوميا، واستمع أيضا لشكاوى سائقى السرفيس بموقف القناطر الخيرية بشأن المخالفات التى يتم تحريرها لهم بسبب خط السير مطالبا إياهم بالالتزام بخط السير وكتابة مذكرة بمطالبهم ورفعها له لسرعة فحصها بالتنسيق مع إدارة مرور القليوبية.