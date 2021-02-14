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رياضة

بيراميدز يتقدم على بطل كوت ديفوار بهدف في الشوط الأول

الأحد 14/فبراير/2021 - 06:52 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز مع راسينغ كلوب أبيديجان بتقدم الفريق المصري بهدف واحد في المباراة التي تجمعهما حاليا في دور الـ٣٢ التكميلي من كأس الكونفدرالية الأفريقية، بدون مراقب للقاء أو منسق عام.

وجاء هدف بيراميدز في الدقيقة 19 عن طريق إسلام عيسى.

وستكون المباراة بدون مراقب أو منسق عام، حيث لم يصلا إلى أبيدجان لأسباب غير معلومة، في واقعة تحدث لأول مرة في المسابقات القارية.

وسبق لبيراميدز أن تقدم بشكوى رسمية للكاف لعدم إذاعة مباراة الفريقين اليوم، ورفض تصويرها من طرف نادي بيراميدز إلى جانب عدم حضور المراقب لسبب مجهول.
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