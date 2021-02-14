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محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال الرصف في القرى والمدن.. صور

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:34 م
أعمال الرصف
أعمال الرصف
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محمود زيدان
شهدت عدد من مدن محافظة كفر الشيخ أعمال رصف الشوارع بالأسفلت، ورصف الشوارع الضيقة بالانترلوك إضافة إلى حملات لإزالة المباني المخالفة في مهدها تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

ووجه بالإشراف على أعمال الرصف من قبل النواب المختصين، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة، مؤكدًا على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة.

وأشرف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، على أعمال الرصف ووضع الطبقة الاسفلتية النهائية بطريق أبو دراز- التصافي، بالإضافة الي بدء أعمال رصف الانترلوك بالمدينة، وذلك لإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق لتيسير حركة المرور للمارة والسيارات.

وأشرف المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، على أعمال الرصف ووضع الطبقة الاسفلتية النهائية بطريق الرياض- الحامول، وذلك ضمن خطة مديرية الطرق لإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق لتيسير حركة المرور.

ووجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بشن حملات إزالة التعديات، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء بصورة فورية، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة وفي ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الحكومة بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب، ومواجهة ظاهرة التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف والتصدي بكل حزم للمخالفين.

وتابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم إزالة حالة تعدى وتغيير سكن خاص إلى محلات تجارية بالمدينة، وتمت الإزالة كاملة حتي مستوي سطح الارض، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالتنسيق مع الإدارة الهندسية والإشغالات بالوحدة المحلية بسيدي سالم.

وأشرَف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، علي أعمال تنفيذ قرارات إزالة إشغالات بشوارع أحد توابع قرية أبو دراز،وتمت الإزالات كاملة حتي مستوي سطح الارض، بالتنسيق مع الشرطة.

كما تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، استمرار التصدي لمخالفات البناء والبناء بدون ترخيص،فتم الإزالة في المهد حالة تعدي عبارة عن بناء بلوك ابيض بعزبة ابو دبوس التابعة لقرية شابه، على مساحه 2×4متر، وتمت الإزالة كاملة وحتي مستوي سطح الأرض، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وقسم الإزالات.

ووجَّه محافظ كفرالشيخ، بالمرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة، لافتًا أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للنيابة العسكرية، وفرض النفقات المالية للإزالة على المخالفين.
محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال الرصف في القرى والمدن.. صور
محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال الرصف في القرى والمدن.. صور
محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال الرصف في القرى والمدن.. صور
محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال الرصف في القرى والمدن.. صور
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