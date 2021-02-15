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تعليم

للارتقاء بالخدمة الصحية.. توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس ومؤسسة صحتنا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:00 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
تشهد جامعة عين شمس اليوم حفل توقيع بروتوكول التعاون المشترك مع مؤسسة صحتنا للتنمية، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة بمقر قصر الزعفران بالحرم الرئيسي للجامعة.


يأتي البروتوكول في إطار حرص الجامعة على تطوير أقسام مستشفيات "الدمرداش" ووحدة السكتة الدماغية بالمستشفى، وبهدف الارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة لملايين المرضى غير القادرين بمستوى متميز من جودة الرعاية الصحية والعمل علي توفير الأجهزة الطبية اللازمة والتدريب ورفع مهارات العاملين، تماشيًا مع جهود الدولة في دعم القطاع الصحي وتحسين بيئة العمل في المستشفيات الجامعية.


على جانب آخر يعقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الشهري، السبت 20 فبراير، بحضور الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من رؤساء الجامعات، وذلك بجامعة حلوان.




ويعقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لمناقشة قرارات الحكومة، والتي نصت على مد إجازة نصف الفصل الدراسي الأول، وعلى أثرها تم تعديل الخريطة الزمنية للامتحانات وبدء الفصل الدراسي الثاني.


ومن المرجح أن يناقش الاجتماع:

1- مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع وما يترتب عليه من تقديم الجداول التي تم وضعها.


2- استئناف الفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد يوم السبت الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢١ بنظام التعليم الهجين الذى تم اعتماده منذ بدء العام الدراسى الجارى وآليات تطبيق ذلك.




3- التأكد من تطبيق استئناف أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول.


4- التأكيد على عودة الدراسة طبقا للجداول التى ستعلنها الكليات  والمعاهد.




5- التأكيد على إجراء الامتحانات بالجامعات والمعاهد وفق لوائح ونظم الامتحانات المعتمدة.


6- التأكيد على مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.


7- مناقشة البرنامج الزمنى للفصل الدراسى الثانى بما يحقق استكمال الخطة الدراسية لجميع التخصصات العلمية.
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