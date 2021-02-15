للارتقاء بالخدمة الصحية.. توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس ومؤسسة صحتنا

تشهد جامعة عين شمس اليوم حفل توقيع بروتوكول التعاون المشترك مع مؤسسة صحتنا للتنمية، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ب مقر قصر الزعفران بالحرم الرئيسي للجامعة.











يأتي البروتوكول في إطار حرص الجامعة على تطوير أقسام مستشفيات "الدمرداش" ووحدة السكتة الدماغية بالمستشفى، وبهدف الارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة لملايين المرضى غير القادرين بمستوى متميز من جودة الرعاية الصحية والعمل علي توفير الأجهزة الطبية اللازمة والتدريب ورفع مهارات العاملين، تماشيًا مع جهود الدولة في دعم القطاع الصحي وتحسين بيئة العمل في المستشفيات الجامعية.









