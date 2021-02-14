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رياضة

المقاولون تكشف عن قيمة عقوبات اللاعبين وحقيقة رحيل عماد النحاس بعد الخروج من كأس مصر

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:26 م
عماد النحاس
عماد النحاس
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عمرو ابوبكر
كشف محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون، عن عقوبة اللاعبين بعد الخروج المهين من بطولة كأس مصر بعد الهزيمة من بتروجت.

وقال عادل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورتس 2، إن لاعبي الفريق يتحملون مسؤوليةالخروج من كأس مصر بشكل كامل، لانهم مقصرين بطريقة غير مقبولة. 

وأضاف عادل أن، تم توقيع عقوبة 50 ألف جنيه على كل لاعب بسبب الخروج من كأس مصر. 

وأشار المشرف العام على الكرة في نادي المقاولون العرب الى أن، عماد النحاس مستمر ولا صحة لاستقالته أو الاستغناء عنه، ونتسمك بوجوده في الفترة القادمة بشكل كبير. 

وتابع:" يوجد نقاشات بيننا وبين النحاس في الأمور الجارية ونبحث أسباب الإخفاقات، ولا يوجد ما يدعوا لرحيله، انه مدير فني مميز.
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