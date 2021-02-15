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رياضة

#ابوجبل_جبل_الزمالك.. يتصدر تويتر ومغردون: "محتاج مننا ندعمه"

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:54 ص
ابوجبل
ابوجبل
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مصطفى كرم

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ابوجبل_جبل_الزمالك.


وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي: "أي حارس مرمي محتاج الدعم والمساندة.. وأبوجبل  حارس مرمي الزمالك محتاج اننا ندعمه ومتنساش ان ابو جبل السنه الماضيه في فبراير كان سبب رئيسي في بطولتين للزمالك #ابوجبل_جبل_الزمالك" و "‏يا جبل ما يهزم ريح الجاباسكي عتاب البعض من جمهور الملكي مؤخرا ما هو الا عتاب المُحب، فأنت الأفضل والأحسن والأجدر بحراسة عرين الزمالك ومنتخب مصر..وثِق في نفسك وفي قُدراتك ولا تهتز..

جمهور الملكي في ضهرك "

وقال آخرون "‏كن على يقين بأن لكل مجتهد نصيب.. اجتهد من أجل الكيان اجتهد من أجل المجد وثق دائما مسيرها تضحك #ابوجبل_جبل_الزمالك" و"‏بسم الله ما شاء الله جبل فى الجول لكل مجتهد نصيب فعلا#ابوجبل_جبل_الزمالك".

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وعقد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق، جلسة مع اللاعبين طالبهم فيها بغلق الملف الأفريقي تماما، والتركيز في لقاء الإسماعيلي في الدوري الممتاز.


وأكد المدير الفني للاعبين ثقة الجميع في قدراتهم لتقديم أفضل أداء في الفترة المقبلة، وأن ما حدث في لقاء مولودية الجزائر الأخير ما هو إلا غياب التوفيق، وأن الفريق قدم مردودا طيبا في المباراة.


وبدوره، حرص عبد الحليم علي، مدير الكرة، على التحدث مع اللاعبين بشكل سريع، وطالبهم بمواصلة العمل الجاد كما هو معتاد وأن المشوار ما زال طويلا سواء في بطولة الدوري أو دوري الأبطال، ولا بد من التركيز الشديد في الفترة المقبلة.

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز

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