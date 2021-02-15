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فن

أخبار الفن| أحمد سعد يشعل دار الأوبرا.. عيونه لما قابلوني لـ رامي صبري تريند اليوتيوب

الإثنين 15/فبراير/2021 - 08:04 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها.


احتفل الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابة بتويتر بعيد ميلاد نجل الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر .

وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "‏‎كل سنة وانت طيب يا بهحت.. فرحت أوي لما شفت اسمك.ربنا يستجيب لدعوة والدك وإن شاء الله يفرحوا بيك وتفرح بنفسك وبنجاحك ويخليهوملك ويخليك ليهم يا رب ويديكم الصحة جميعا".


طرحت الفنانة نورهان، أغنيتها الجديدة التي تحمل إسم "ساعة اتنين تلاتة"، عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب".


حققت أغنية "قد الفراق" للفنان تامر حسني، نجاح كبير حيث اقتربت من كسر حاجز الـ  9 ملايين مشاهدة، بعد مرور وقت قصير على طرحها عبر يوتيوب.


تصدرت أغنية "عيونه لما قابلوني"  تريند رقم ٧ على موقع "اليوتيوب" بعد وقت قصير من طرحها على القناه الرسمية.


طرحت المطربة اية عبدالله نجمة برنامج صوت الحياة فيديو كليب أغنيتها الجديدة "العب بعيد يا شاطر" احتفالا بعيد الحب، نشرت المطربة اية عبدالله الفيديو الخاص بالأغنية على صفحتها الخاصة موقع الفيديوهات يوتيوب.



اختتم اليوم كل من المطرب احمد سعد و المطربة ايات فاروق في ختام مهرجان عيد الحب بدار لاوبرا المصرية.


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