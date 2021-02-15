ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بصورة رومانسية.. نيكول سابا وزوجها يحتفلان بعيد الحب

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:17 ص
نيكول سابا و زوجها
نيكول سابا و زوجها
Advertisements
ندى فكري
نشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، صورة مع زوجها الممثل يوسف الخال من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلقت نيكول سابا على الصور قائلة  "amur". 

يذكر أن نيكول تزوجت من يوسف الخال في 2011، وأنجبا طفلة أطلقا عليها اسم "نيكول".

وتشارك نيكول سابا فى مسلسل "الوجه الآخر"، مع الفنان ماجد المصري، ونسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيرى، وهو من تأليف فداء الشندويلى، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج سينرجي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيكول سابا، الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة"، والذى أذيع مؤخرا ونال استحسان الجمهور.

مسلسل "الهيبة" بطولة تيم حسن، نيكول سابا، منى واصف، رفيق علي أحمد، أويس مخللاتي، عبدو شاهين، قصة هوزان عكو، سيناريو وحوار باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي.

وعلقت الفنانة اللبنانية نيكول سابا على حريق مرفأ بيروت من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر.

وقالت سابا من خلال تغريدتها: "كل مسؤول صوت فرقاع ما بيتحمل يسمع كل واحد فيهن قد ال... شاطرين يمشولي بعشرين زلمة مواكبات تحميهن".

وأضافت سابا من خلال تغريدتها: "ونازلين يلعبوا فينا من انفجارات ودمار دمرلونا حياتنا وحياة ولادنا ومرّضونا وعقّدونا..يلي ما شفنا". 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نيكول سابا تتحدى الكورونا وتعلن عن حفلتها في رأس السنة في مصر

بـ صور رومانسية.. نيكول سابا تحتفل بعيد زواجها الـ 9 من يوسف الخال

نيكول سابا تحتفل بالكريسماس مع زوجها ... شاهد

نيكول سابا عن الحجر المنزلي: عم يخطف عمرنا وأحلى سنين حياتنا

بإطلالة ساحرة.. نيكول سابا تخطف الأنظار على إنستجرام

ترشيحاتنا

كيلو الفراخ البلدي بـ 36 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 15-2-2021

بعد 68 عاما.. الإفراج عن أقدم سجين بريطاني في الحبس منذ سن الـ15

بـ استاد القاهرة.. موسيماني يتحدث عن مواجهة المريخ السوداني في مؤتمر.. اليوم

قرار عاجل من الطيران المدني الكويتي

فضل قراءة سورة يس 7 مرات في الفجر.. هل تجلب الرزق والزواج وتفك السحر؟

الكويت.. عدد الحاصلين على لقاح كورونا يتجاوز 100 ألف شخص

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أحمر.. رانيا منصور تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

ارتداء الجوارب أثناء النوم مفيد أم ضار؟.. طبيبة تحسم الجدل

بفستان لافت.. شاهد إطلالة زوجة مصطفى فهمي في عيد الحب