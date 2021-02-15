ضبط بضائع مهربة تقدر بـ 178 ألف دينار في تونس

تمكنت الشرطة التونسية من ضبط سيارات محملة ببضائع مهربة تصل تكلفتها لحوالي 178 ألف دينار.





ووفقا لصحيفة "الشروق" التونسية، أصدرت وزارة الداخلية بلاغا لوحدات الحرس العاملة بقابس وتطاوين ومدنين وزغوان، في نهاية الأسبوع، من ضبط ثلاث سيارات محملة ببضاعة مهربة ومداهمة مستودع وحجز البضاعة والوسائل الموجودة به، حيث قدرت قيمة المحجوز الجملية بحوالي 178 ألف دينار.



