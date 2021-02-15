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أخبار العالم

ضبط بضائع مهربة تقدر بـ 178 ألف دينار في تونس

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:28 ص
ضبط بضائع مهربة تقدر
ضبط بضائع مهربة تقدر بـ 178 آلاف دينار
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قسم الخارجي
تمكنت الشرطة التونسية من ضبط سيارات محملة ببضائع مهربة تصل تكلفتها لحوالي 178 ألف دينار.

ووفقا لصحيفة "الشروق" التونسية، أصدرت وزارة الداخلية بلاغا لوحدات الحرس العاملة بقابس وتطاوين ومدنين وزغوان، في نهاية الأسبوع، من ضبط ثلاث سيارات محملة ببضاعة مهربة ومداهمة مستودع وحجز البضاعة والوسائل الموجودة به، حيث قدرت قيمة المحجوز الجملية بحوالي 178 ألف دينار.

وتمثلت البضائع المحجوزة في "معادن فضة وبلكيور وعلب سجائر أجنبية وعلب معسل وألعاب ورقية وكمية من الفوانيس ومواد غذائية ومكيفات هوائية وعطورات ومواد تجميل".
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