ضبط بضائع مهربة تقدر بـ 178 ألف دينار في تونس

تمكنت الشرطة التونسية من ضبط سيارات محملة ببضائع مهربة تصل تكلفتها لحوالي 178 ألف دينار.
ووفقا لصحيفة "الشروق" التونسية، أصدرت وزارة الداخلية بلاغا لوحدات الحرس العاملة بقابس وتطاوين ومدنين وزغوان، في نهاية الأسبوع، من ضبط ثلاث سيارات محملة ببضاعة مهربة ومداهمة مستودع وحجز البضاعة والوسائل الموجودة به، حيث قدرت قيمة المحجوز الجملية بحوالي 178 ألف دينار.
وتمثلت البضائع المحجوزة في "معادن فضة وبلكيور وعلب سجائر أجنبية وعلب معسل وألعاب ورقية وكمية من الفوانيس ومواد غذائية ومكيفات هوائية وعطورات ومواد تجميل".