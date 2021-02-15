عفت مصطفى تكشف سبب اختيارها ضمن قائمة أقوى 100 شخصية عربية.. فيديو

قالت عفت مصطفى التي اختارتها مجلة Arabian business ضمن قائمة أقوى 100 شخصية عربية تحت سن الـ40 بسبب امتلاكها خبرة واسعة في القطاع البحري، إن هذا الاختيار ليس من فراغ، إذ بدأت في العمل بهذا القطاع منذ 10 سنوات، وتخصصت في الإعلام البحري، بعدما تخرجت من كلية الإعلام بالجامعة الأمريكية وتخصصت في إعلام الوسائط المتعددة.





وأضافت في تصريحات عبر تطبيق «zoom»، لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، تقديم الإعلامية هدير أبو زيد والإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية منة الشرقاوي، أنها درست الصحافة المتعلقة بالنزاعات والأخطار، رغبة منها في العمل بمجالات غير تقليدية، وعندما سافرت إلى دولة الإمارات، وجدت أن القطاع البحري به فرص استثمارية كبيرة، إذ يحقق ما تتراوح نسبته من 20% إلى 30% من إجمالي الدخل بالوطن العربي، لكن كان ما ينقصه هو الإعلام.





وتابعت، أن الإعلام البحري يجب أن يكون محايدا ويسلط الضوء على أهم المشروعات البحرية في الدول العربية، إذ تعتبر مصر، السعودية، الإمارات، وعمان هي القوى الاقتصادية العربية الكبرى في القطاع البحري.





ووجهت الشكر للحكومة الإماراتية على دعمها للكوادر الشابة، إذ حصلت على هذا الدعم وأطلقت عدة مبادرات ومشروعات بحرية تفيد القطاع البحري: «90% من التجارة العالمية تتم عن طريق البحر، وكانت أول مبادرة إعلامية دشنتها تخص إطلاق منصة إعلامية حكومية، وهي مرتبطة بالإعلام البحري بتقنية الواقع المدمج، وكنا أول منصة إعلامية بحرية في العالم تستخدم هذه التقنية، وهذه الاستراتيجية ستقلب الصحافة المطبوعة رأسا على عقب».



