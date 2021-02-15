استرداد أراضي أملاك دولة علي مساحة 1300 متر في العامرية بالإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية غرب الإسكندرية ، حملة لتفعيل القانون وإزالة العقارات المخالفة في المهد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصدي بكل حزم لكل أنواع البناء المخالف، وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد.





حيث شن حي العامرية أول برئاسة اللواء حسام الشيخ حملة إزالة فورية لاسترداد أراضى أملاك الدولة حيث تمكنت الحملة، من إزالة ٣ حالات تعدي علي أراضى أملاك الدولة بمنطقة الثروة السمكية حيث تم ازالة جمالون حديد وغرفتين مباني علي مساحة ١٠٠٠م٢ وكذا إزالة غرفتين علي مساحة ٣٠٠م٢ فضلًا عن إزالة كشك خشبي في نهر الطريق العام.





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وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ولازالت الحملات قائمة والمتابعة مستمرة للتصدي للمخالفات بنطاق الحي لاستعادة الانضباط و فرض القانون .





يأتي ذلك استمرارا لجهود المحافظة لاسترداد حق الدولة وممتلكاتها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه بالتعدي على حقوق الدولة.





كما يأتي تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لجميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء على منع تعدي أي مواطن على أي قطعة أرض للدولة، مطالبًا بإزالة أي مخالفات على أراضي أملاك الدولة لإعادة الانضباط للشارع، وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بكل حزم وقوة وإزالة تلك التعديات واسترداد الأراضي، وعدم التهاون مع المخالفين والمتعديين وتحمل المخالف كافة نفقات الإزالة.



