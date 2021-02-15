لأول مرة بمستشفى الكردي.. افتتاح عيادة لمرضى العيون مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات صحفية له اليوم الاثنين عن افتتاح وتجهيز عيادة الرمد لمرضى العيون بمستشفى الكردي المركزي، تبرع من المجتمع المدني بعد توفير مكان مخصص لها وتجهيز وتطوير العيادة بأحدث أجهزة الرمد الطبية لتواكب أحدث التطورات في مجال تشخيص أمراض العيون والرمد لتقديم خدمة طبية عالية الجودة لأهالي محافظة الدقهلية.





وأضاف وكيل الوزارة أن ذلك يأتي فى إطار جهود مديرية الصحة بالدقهلية للتوسع في إنشاء عيادات الرمد لخدمة قطاع عريض من مواطني محافظة الدقهلية وبدعم وجهود المجتمع المدني وفي بادرة هي الأولى من نوعها.





وأشار وكيل الوزارة إلى أن العيادة تقدم خدمات قياس النظر بالكمبيوتر وعمل مقياس النظارة وفحص قاع العين ومختلف أنواع العمليات الصغرى بالعين، حيث تم تجهيزها بميكروسكوب لفحص العين وجهاز قياس ضغط العين وجهاز قياس العدسات وغيرها من الأجهزة والآلات الجراحية اللازمة للعمليات الصغرى.



كما قدم وكيل الوزارة الشكر لأعضاء المجتمع المدني على ما يقدمون من دعم للمستشفيات والتعاون مع مديرية الصحة لرفع مستوي الخدمات الصحية ووجه سيادته الشكر لإدارة المستشفى لجهودها المتميزة فى تنمية المشاركة المجتمعية.