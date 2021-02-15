تعليم أسوان يستعد لتنفيذ مبادرة " أنت أقوى من المخدرات " .. شاهد

ألتقى الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان اليوم بفريق عمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى .
وقد حضر اللقاء غريب محمود مدير عام الخدمات التربوية ، وأشرف عواض مدير إدارة العلاقات العامة ، وسلمى محمود موجه عام التربية الاجتماعية .
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وشهد اللقاء مناقشة سبل تنفيذ مبادرة " أنت أقوى من المخدرات " التى ينفذها الصندوق حيث أن فريق الصندوق سيعمل على توزيع مطبوعات إرشادية والتعريف بالخط الساخن لعلاج الإدمان وذلك بالمؤسسات التعليمية خلال شهر فبراير الجارِى ، وبدأ العمل بديوان المديرية ، بينما إدارة أسوان الإثنين ، وإدارتى دراو وكوم أمبو غدًا الثلاثاء ، فى حين إدارة إدفو يوم الأربعاء ، وتنتهى الجولة بإدارة نصر النوبة يوم الخميس القادم .
كما إستعرض فريق عمل الصندوق أبرز المحاور التى سيتم الإشارة إليها مثل المفاهيم المغلوطة عن المخدرات ، وعوامل الخطورة ، وعوامل الحماية ، والمظاهر الدالة على التعاطى ، والآثار الجانبية للفودو والاستروكس ، وتأثير المخدرات على أجهزة الجسم ، وكيفية مساعدة المتعاطى ، والخط الساخن ، على أن يتم إستكمال برنامج التوعية بعد ذلك بالمدارس.
ومن جانبه رحب وكيل الوزارة بالفريق، مؤكدًا علي أهمية دورهم فى المجتمع، وأن المديرية تدعم عملهم، خاصًة فى ظل الحملة القومية لمكافحة المخدرات التى تتبناها مختلف أجهزة الدولة.
وكانت قد عقدت إدارة الجودة بمديرية الشئون الصحية بأسوان، الاجتماع الشهرى للإدارة، وذلك بحضور الدكتور إيهاب عماد حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان لمناقشة الخطط المستقبلية لرفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية ومطابقتها مع معايير الجودة.
وشهد الاجتماع الذى حضره، الدكتور يوسف يعقوب، مدير إدارة الجودة، وفريق الجودة بالمديرية وسهام مديرة التمريض، تكريم 4 فرق من فرق الجودة بمستشفيات وهم "مستشفى صدر أسوان ومستشفى حميات أسوان ومستشفى كوم أمبو المركزى ومستشفى السباعية"، وذلك لتميزهم وتطبيقهم لما تم التدريب عليه من معايير متطلبات السلامة الوطنية (NSR) من قبل إدارة الجودة بالمديرية.
فيما كان قد قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تكليف إحدى الشركات بإستكمال الأعمال في 43 عمارة بإجمالى 1032 وحدة سكنية وذلك بعد تقاعس الشركتين القائمتين على إنشاء وتشطيب هذه الوحدات وذلك بنظام التخارج ، على أن يتم تطبيق نفس التوجيهات خلال أسبوع على عدد 10 عمارات سكنية أخرى بالتجمع الثانى تقوم بتنفيذها الشركة الوطنية في حالة عدم الجدية في التنفيذ .
وقد حضر اللقاء غريب محمود مدير عام الخدمات التربوية ، وأشرف عواض مدير إدارة العلاقات العامة ، وسلمى محمود موجه عام التربية الاجتماعية .
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الطفل المعجزة.. قصة مصطفى الأسواني الذي حفظ القرآن بأرقام الآيات والصفحات
وشهد اللقاء مناقشة سبل تنفيذ مبادرة " أنت أقوى من المخدرات " التى ينفذها الصندوق حيث أن فريق الصندوق سيعمل على توزيع مطبوعات إرشادية والتعريف بالخط الساخن لعلاج الإدمان وذلك بالمؤسسات التعليمية خلال شهر فبراير الجارِى ، وبدأ العمل بديوان المديرية ، بينما إدارة أسوان الإثنين ، وإدارتى دراو وكوم أمبو غدًا الثلاثاء ، فى حين إدارة إدفو يوم الأربعاء ، وتنتهى الجولة بإدارة نصر النوبة يوم الخميس القادم .
كما إستعرض فريق عمل الصندوق أبرز المحاور التى سيتم الإشارة إليها مثل المفاهيم المغلوطة عن المخدرات ، وعوامل الخطورة ، وعوامل الحماية ، والمظاهر الدالة على التعاطى ، والآثار الجانبية للفودو والاستروكس ، وتأثير المخدرات على أجهزة الجسم ، وكيفية مساعدة المتعاطى ، والخط الساخن ، على أن يتم إستكمال برنامج التوعية بعد ذلك بالمدارس.
ومن جانبه رحب وكيل الوزارة بالفريق، مؤكدًا علي أهمية دورهم فى المجتمع، وأن المديرية تدعم عملهم، خاصًة فى ظل الحملة القومية لمكافحة المخدرات التى تتبناها مختلف أجهزة الدولة.
وكانت قد عقدت إدارة الجودة بمديرية الشئون الصحية بأسوان، الاجتماع الشهرى للإدارة، وذلك بحضور الدكتور إيهاب عماد حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان لمناقشة الخطط المستقبلية لرفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية ومطابقتها مع معايير الجودة.
وشهد الاجتماع الذى حضره، الدكتور يوسف يعقوب، مدير إدارة الجودة، وفريق الجودة بالمديرية وسهام مديرة التمريض، تكريم 4 فرق من فرق الجودة بمستشفيات وهم "مستشفى صدر أسوان ومستشفى حميات أسوان ومستشفى كوم أمبو المركزى ومستشفى السباعية"، وذلك لتميزهم وتطبيقهم لما تم التدريب عليه من معايير متطلبات السلامة الوطنية (NSR) من قبل إدارة الجودة بالمديرية.
فيما كان قد قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تكليف إحدى الشركات بإستكمال الأعمال في 43 عمارة بإجمالى 1032 وحدة سكنية وذلك بعد تقاعس الشركتين القائمتين على إنشاء وتشطيب هذه الوحدات وذلك بنظام التخارج ، على أن يتم تطبيق نفس التوجيهات خلال أسبوع على عدد 10 عمارات سكنية أخرى بالتجمع الثانى تقوم بتنفيذها الشركة الوطنية في حالة عدم الجدية في التنفيذ .