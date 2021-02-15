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محافظات

البابا تواضروس يترأس القداس الإلهي لتدشين كنيستي مارجرجس والأنبا أنطونيوس بالإسكندرية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:45 ص
صدى البلد
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أحمد بسيوني

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الاثنين، القداس الإلهي لتدشين كنيسة القديسين مارجرجس والأنبا أنطونيوس بمحرم بك بالإسكندرية.

 

وقد واصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الاثنين، جولته الرعوية بالإسكندرية، حيث دشن كنيسة القديسين مارجرجس والأنبا انطونيوس بمحرم بك.


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ومن المقرر أن يدشن البابا تواضروس الثاني، مذابح وأيقونات كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس وأنبا أنطونيوس بمحرم بك، التي تعد أحد أعرق كنائس المحافظة، والتي لها قيمة تاريخية وبها أشهر آباء الكهنة بالمدينة البابوية.

 

يأتي ذلك على هامش زيارة البابا، خلال الأسبوع الجاري، لمدينة الإسكندرية، في زيارته الرعوية الثانية لمقر كرسيه في العام الجاري، وذلك لتدشين كنيستين في وسط وغرب المحافظة.

 

وقد دشن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أمس الأحد، كنيسة السيدة العذراء والقديس القوي الأنبا موسى بحي المنشية بالإسكندرية، بمشاركة الآباء الأساقفة العموم المسؤولين عن القطاعات الرعوية بالإسكندرية؛ أصحاب النيافة الأنبا بافلي والأنبا إيلاريون والأنبا هرمينا.

 

كما افتتح البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مزار الشهداء الذي تم تجهيزه بالطابق الأرضي، بكنيسة السيدة العذراء والقديس القوي الأنبا موسى بمنطقة المنشية بالإسكندرية، التي تم تدشينها.

 

وبعد تدشين الكنيسة، ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، صلاة قداس تدشين كنيسة السيدة العذراء والشهيد القوي الأنبا موسى الأسود، بمنطقة المنشية.

 

وقرر البابا تواضروس الثاني، عودة القداسات، بعد قراره في مطلع يناير الماضي إعادة غلق الكنائس وتعليق القداسات؛ بسبب تفشي فيروس كورونا ووفاة عدد من الكهنة، نتيجة إصابتهم بالفيروس.

 

كما أزاح البابا تواضروس الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لحدث تدشين الكنيسة، وتم أخذ صور تذكارية مع نيافة الأنبا إيلاريون الأسقف العام لقطاع كنائس غرب الإسكندرية والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية والقس موسى نبيل  كاهن الكنيسة، وكذلك مع أعضاء مجلس الكنيسة.

البابا تواضروس يترأس القداس الإلهي لتدشين كنيستي مارجرجس والأنبا أنطونيوس بالإسكندرية
البابا تواضروس يترأس القداس الإلهي لتدشين كنيستي مارجرجس والأنبا أنطونيوس بالإسكندرية
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