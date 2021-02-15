ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط مندوبيّ مبيعات بشركة اختلسا مليونيّ جنيه قيمة بضائع

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:15 م
ضبط مندوبا مبيعات
ضبط مندوبا مبيعات بإحدى الشركات اختلسا ٢ مليون جنيه
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال العام.

تبلغ من محامى إحدى الشركات بقيام (مندوبا مبيعات بالشركة) بإختلاس مبالغ مالية من الشركة دون وجه حق .

وأكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة وقيام (مندوبا مبيعات بالشركة المشار إليها ، مقيمان بمحافظة الإسكندرية) فى غضون الفترة من يناير2020 حتى ديسمبر 2020 مستغلين طبيعة عملهما بالشركة والمنوط بهما إستلام بضائع وتوريدها لعملاء الشركة وتحصيل قيمتها منهم ، وقاما بإختلاس قيمة بضائع بإجمالى مبلغ (2 مليون جنيه) وعدم توريدها لخزينة الشركة والإستيلاء عليها لنفسيهما ، الأمر الذى ترتب عليه الإضرار بالمال العام .

 عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط المتهمين المذكورين ، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه ، وتعهدا بسداد المبالغ المالية التى قاما بإختلاسها.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ضبط موظف بمستشفى بالغربية اختلس أموال رسوم الدخول

ضبط موظف بشركة الكهربا استولى على أموال التحصيل لنفسه

الداخلية في يوم.. إحباط محاولة تهريب 25 طن شماريخ وألعاب نارية داخل حاوية بميناء الإسكندرية.. والجوازات تقدم تسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

ضبط موظف متهم بالنصب على 4 مواطنين بسوهاج

ضبط محصل كهرباء اختلس 200 ألف جنيه من المتحصلات

ضبط شخص استولى على منتجات مصنع بالغربية ولم يسدد قيمة البضائع

ترشيحاتنا

ابتزاز وإكراه.. تحذير عاجل من شرطة أبوظبي للمواطنين

بفستان لافت.. شاهد إطلالة زوجة مصطفى فهمي في عيد الحب

مسئول كوري يتقدم بطلبات خاصة عن 3 مشروعات كبرى لملك البحرين .. ما القصة؟

السراج يغادر ليبيا إلى مكان مجهول.. رحلة غامضة تثير تساؤلات عن إصابته بالسرطان

محكوم عليه بالإعدام.. إرهابي مصري خطير يفوز بإقامة دائمة في بريطانيا.. والسلطات تتحرك

حل أزمة حجز أرصدة نادى الزمالك بالبنوك .. قرار رسمي خلال ساعات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات رينج روفر P400 هايبرد أوتوبيوجرافي موديل 2021 في مصر| صور

رعب جديد .. اكتشاف 7 سلالات جديدة لكورونا في أمريكا

موتوسيكلات وسيارات مرسيدس و جيب في مزاد جديد مارس المقبل "تفاصيل"