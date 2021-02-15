ضبط مندوبيّ مبيعات بشركة اختلسا مليونيّ جنيه قيمة بضائع





تبلغ من محامى إحدى الشركات بقيام (مندوبا مبيعات بالشركة) بإختلاس مبالغ مالية من الشركة دون وجه حق .





وأكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة وقيام (مندوبا مبيعات بالشركة المشار إليها ، مقيمان بمحافظة الإسكندرية) فى غضون الفترة من يناير2020 حتى ديسمبر 2020 مستغلين طبيعة عملهما بالشركة والمنوط بهما إستلام بضائع وتوريدها لعملاء الشركة وتحصيل قيمتها منهم ، وقاما بإختلاس قيمة بضائع بإجمالى مبلغ (2 مليون جنيه) وعدم توريدها لخزينة الشركة والإستيلاء عليها لنفسيهما ، الأمر الذى ترتب عليه الإضرار بالمال العام .





عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط المتهمين المذكورين ، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه ، وتعهدا بسداد المبالغ المالية التى قاما بإختلاسها.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



