أثناء مرور قوة أمنية.. ضبط لص يسرق السيارات بعابدين









تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط لص لقيامه بسرقة السيارات من الداخل بأسلوب "المفتاح المصطنع " .





وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عابدين لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة وبحوزته جهاز كاسيت سيارة " مجهول المصدر ".





بمناقشته عن مصدر المضبوطات ، إعترف بسرقته من داخل سيارة ملك أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية بأسلوب "المفتاح المصطنع" .





وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة ، وبتطوير مناقشة المتهم أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب " المفتاح المصطنع ".





وإعترف بإرتكاب واقعة سرقة جهاز كاسيت وحقيبة من داخل سيارة ملك أحد الأشخاص ، مقيم بمدينة السلام ، وذلك حال توقفها أمام العقار سكنه بذات الأسلوب ،كما تم بإرشاده ضبط المسروقات بمسكنه ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



