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حوادث

أثناء مرور قوة أمنية.. ضبط لص يسرق السيارات بعابدين

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:19 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري


تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط لص لقيامه بسرقة السيارات من الداخل بأسلوب "المفتاح المصطنع " .

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عابدين لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم  تمكنت من ضبط أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة وبحوزته جهاز كاسيت سيارة " مجهول المصدر ".

بمناقشته عن مصدر المضبوطات ، إعترف بسرقته من داخل سيارة ملك أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية بأسلوب "المفتاح المصطنع" .

 وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة ، وبتطوير مناقشة المتهم أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب " المفتاح المصطنع ".

 وإعترف بإرتكاب واقعة سرقة جهاز كاسيت  وحقيبة من داخل سيارة ملك أحد الأشخاص ، مقيم بمدينة السلام ، وذلك حال توقفها أمام العقار سكنه بذات الأسلوب ،كما تم بإرشاده ضبط المسروقات بمسكنه ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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