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تعليم

لضبط تراخيص البناء بالمدن.. توصية بإصدار دليل إرشادي من الجامعات بالاشتراطات العامة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:45 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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نهلة الشربينى
تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم لشئون الجامعات بشأن عقد اجتماع ورشة العمل الأولي للتنسيق بشأن دور الجامعات المصرية فى وضع الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية، وكذلك الاشتراك في المراجعة الفنية لتراخيص البناء بالمدن علي مستوي الجمهورية، والتي عقدت بمقر مبني التعليم الخاص بوزارة التعليم العالي بالتجمع الخامس.

وأشار التقرير إلى قيام د.عاشور بعرض رؤية وزارة التعليم العالي للخطوات التنفيذية للجامعات لتنفيذ منظومة التراخيص الجديدة لأعمال البناء الخاصة بالمدن، وكذلك عرض الرؤية النهائية المنظمة لإصدار التراخيص.


وانتهت الورشة لعدد من التوصيات منها: إصدار دليل إرشادي توضيحي من الجامعات يشتمل علي الاشتراطات العامة والخاصة بالمدن، الطابع المعماري المقترح لكل منطقة أو حي بالمدينة، ما يتم إصداره من الجامعة يعتبر هو الاعتماد الفني بمراحل إصدار الرخصة علي أن تتكفل الجهات الإدارية بباقي الإجراءات وفقًا لمهامها الإدارية، تغيير اسم لجنة الفحص ليكون ( لجنة مراجعة واعتماد ومتابعة، مخاطبة نقيب المهندسين لتسجيل المكاتب الاستشارية بالجامعات لمزاولة المهنة).

شارك فى فعاليات الورشة مديرو مراكز الاستشارات وعمداء كليات الهندسة ورؤساء أقسام العمارة ببعض الجامعات الحكومية، وممثلي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية.
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