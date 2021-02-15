طرح ميتسوبيشي اكليبس كروس بلاك ايديشن 2021 في مصر .. صور

إكليبس كروس mitsubishi eclipse cross في مصر ، و جائت بلاك إيديشن black edition وتتمثل في فئتين جديدتين للسيارة موديل 2021 .

طرحت شركة ميتسوبيشي فئات جديدة من سيارتها في مصر ، و جائت بأسم وتتمثل في فئتين جديدتين للسيارة موديل 2021 .





تستمد ميتسوبيشي إكليبس كروس بلاك إيديشن mitsubishi eclipse cross black edition 2021 قوتها من محرك تيربو سعة 1500 سي سي بقوة 150 حصان، مع 250 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى و تتسارع من 0 حتي سرعة 100 كيلو متر في الساعة خلال 9 ثواني .







ميتسوبيشي إكليبس كروس بلاك إيديشن mitsubishi eclipse cross black edition 2021 يتوفر لها بعض الاضافات الجديدة مقارنة بالفئات السابقة ابرزهما عدد 7 وسائد هوائية (ايرباج) و جنوط رياضية 18 بوصة .



السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس بلاك إيديشن mitsubishi eclipse cross black edition 2021 معززة بجنوط رياضية 18 بوصة سوداء بمظهر اكثر فخامة و نستنتج من الاسم بروز اللون الاسود في العديد من أجزاء السيارات مثل الشبكة الامامية و الاكصدام الأمامي والخلفي .







تأتي ميتسوبيشي إكليبس كروس بلاك إيديشن mitsubishi eclipse cross black edition 2021 بعتبات الأبواب والمرايا الجانبية وبعض اللمسات الداخلية السوداء بالاضافة الي حصول السيارات على دواسات داخلية من الألومنيوم .





سعر ميتسوبيشي إكليبس كروس بلاك إيديشن mitsubishi eclipse cross black edition 2021 في مصر :



ميتسوبيشي إكليبس كروس بلاك إيديشن mitsubishi eclipse cross black edition 2021 فئة انسبورت 425.000 جنيه .



455.000 جنيه .