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سيارات

طرح ميتسوبيشي اكليبس كروس بلاك ايديشن 2021 في مصر .. صور

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:17 م
ميتسوبيشي إكليبس
ميتسوبيشي إكليبس كروس بلاك إيديشن mitsubishi eclipse cross b
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اشرف عطية
طرحت شركة ميتسوبيشي فئات جديدة من سيارتها إكليبس كروس mitsubishi eclipse cross في مصر ، و جائت بأسم بلاك إيديشن  black edition وتتمثل في فئتين جديدتين للسيارة موديل 2021 .

تستمد ميتسوبيشي إكليبس كروس بلاك إيديشن mitsubishi eclipse cross black edition 2021 قوتها من محرك تيربو سعة 1500 سي سي بقوة 150 حصان، مع 250 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى و تتسارع من 0 حتي سرعة 100 كيلو متر في الساعة خلال 9 ثواني . 

ميتسوبيشي إكليبس كروس بلاك إيديشن mitsubishi eclipse cross black edition 2021 يتوفر لها بعض الاضافات الجديدة مقارنة بالفئات السابقة ابرزهما عدد 7 وسائد هوائية (ايرباج) و جنوط رياضية 18 بوصة .

السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس بلاك إيديشن mitsubishi eclipse cross black edition 2021 معززة بجنوط رياضية 18 بوصة سوداء بمظهر اكثر فخامة و نستنتج من الاسم بروز اللون الاسود في العديد من أجزاء السيارات مثل الشبكة الامامية و الاكصدام الأمامي والخلفي .

تأتي ميتسوبيشي إكليبس كروس بلاك إيديشن mitsubishi eclipse cross black edition 2021 بعتبات الأبواب والمرايا الجانبية وبعض اللمسات الداخلية السوداء بالاضافة الي حصول السيارات على دواسات داخلية من الألومنيوم . 

سعر ميتسوبيشي إكليبس كروس بلاك إيديشن mitsubishi eclipse cross black edition 2021 في مصر :

ميتسوبيشي إكليبس كروس بلاك إيديشن mitsubishi eclipse cross black edition 2021 فئة انسبورت 425.000 جنيه .

ميتسوبيشي إكليبس كروس بلاك إيديشن mitsubishi eclipse cross black edition 2021 فئة انستايل 455.000 جنيه .
طرح ميتسوبيشي اكليبس كروس بلاك ايديشن 2021 في مصر .. صور
طرح ميتسوبيشي اكليبس كروس بلاك ايديشن 2021 في مصر .. صور
طرح ميتسوبيشي اكليبس كروس بلاك ايديشن 2021 في مصر .. صور
طرح ميتسوبيشي اكليبس كروس بلاك ايديشن 2021 في مصر .. صور
طرح ميتسوبيشي اكليبس كروس بلاك ايديشن 2021 في مصر .. صور
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