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برلمان

صلاح أبو هميلة: نسعى لتأمين موقف نواب الشيوخ وليس تقييد السفر

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:06 م
النائب صلاح ابو هميلة
النائب صلاح ابو هميلة
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
أيد النائب محمد صلاح أبو هميلة نص المادة 234، بلائحة مجلس الشيوخ، بشأن حق رئيس المجلس الاعتراض على رغبة النائب في السفر لإحدى الدول.

وقال أبوهميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إنه من خبراتنا السابقة، فإن المجلس الماضي شهد حالة سفر نواب دون تصريح مسبق، ولم يكن يعلموا أن المؤتمر ضد مصر، وفوجئوا بهذا الواقع، ولابد من أن يراجع رئيس المجلس جهة سفر النائب وأن يراجع في ذلك الأجهزة الأمنية. 

واختتم أبو هميلة: أنا مع المادة كما جاءت من اللجنة، فعضو البرلمان له قيمة كبرى في الخارج، ووجوده في أي مكان يكون ملحوظا ومحل تسليط للأضواء، و تلك المادة تؤمن العضو أكثر مما تحد من حرية سفره.
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