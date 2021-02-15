صلاح أبو هميلة: نسعى لتأمين موقف نواب الشيوخ وليس تقييد السفر

أيد النائب محمد صلاح أبو هميلة نص المادة 234، بلائحة مجلس الشيوخ، بشأن حق رئيس المجلس الاعتراض على رغبة النائب في السفر لإحدى الدول.





وقال أبوهميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إنه من خبراتنا السابقة، فإن المجلس الماضي شهد حالة سفر نواب دون تصريح مسبق، ولم يكن يعلموا أن المؤتمر ضد مصر، وفوجئوا بهذا الواقع، ولابد من أن يراجع رئيس المجلس جهة سفر النائب وأن يراجع في ذلك الأجهزة الأمنية.



