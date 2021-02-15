بتكلفة 15مليون جنيه.. استكمال أعمال رصف جسر مصرف رمسيس بالحسينية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، مع المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق، معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال استكمال رصف طريق جسر مصرف رمسيس بمركز الحسينية، مشيرًا إلى أنه جار تنفيذ عدد 35 مشروعا بقطاع الطرق والكباري بنطاق المحافظة بطول 174.6كم وبتكلفة مليار و706 ملايين جنيه للوصول إلى بنية تحتية سليمة ورفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز ‏والمدن بهدف تقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.





وأكد المحافظ، على مدير مديرية الطرق بإلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من كافة الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل طبقًا للمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية في الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، مؤكدًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات المعدية حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.





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من جانبه، أوضح المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق أنه جاري تنفيذ أعمال استكمال رصف طريق جسر مصرف رمسيس بمركز الحسينية بطول 11 كم وبتكلفة 15 مليونا 960 ألف جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 85 %.





مشيرًا إلي أن تلك الأعمال شملت رصف ورفع كفاءة ‏وصيانة لقطاعات منهارة متفرقة بالطرق وذلك للحد من الحوادث المرورية وتحقيق الراحة للمواطنين وأصحاب السيارات.





وعلي جانب اخر، قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بزيارة مفاجئة اليوم لمدينة القرين لمتابعة أعمال النظافة ورفع القمامة أولا بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين وكذلك رفع الإشغالات من الشوارع لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.





بدأ المحافظ جولته بتفقد مدخل المدينة مرورًا بشوارع الديار الشامية ومنطقتي القلعة وابو سبيبة والتي تشهد أعمال تمهيدية باستخدام الجليدر للبدء فورًا في أعمال الرصف بالتنسيق مع مديرية الطرق.





كما اطمأن المحافظ ، على أعمال الرصف الجارية بشارعي عمر بن الخطاب وجمال عبد الناصر، مشددًا على سرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال وتهيئة الشوارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.





وجه المحافظ محمد حجازي رئيس مدينة القرين بتحديد عدد من الشوارع الجانبية والضيقة والتي لا يزيد عرضها عن 3 أمتار والبدء فورا في رصفها ببلاط الإنترلوك وهو بلاط على هيئة أشكال هندسية متنوعة يتم تركيبه بطريق التداخل ويستخدم في الشوارع الضيقة، مؤكدًا أن المحافظة قامت بوضع خطه لرصف عدد من الشوارع الرئيسية بمختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.





كما أمر محافظ الشرقية رئيس مدينة القرين برفع كافة الاشغالات وحصر الإعلانات واللوحات واللافتات المرخصة وغير المرخصة بشوارع المدينة وإزالة المخالف منها حفاظًا علي المال العام والشكل الجمالي والحضاري .





وشدد المحافظ، علي رئيس مدينة القرين بالتنسيق مع رئيس مدينة أبو حماد لإزالة الاشغالات والشون المقامة بالمخالفة بطريق القرين/ العزازي والمستخدمة في تجميع هياكل وقطع غيار السيارات ومتعدي أصاحبها علي حرم الطريق مما يترتب عليه إشغال للطريق وتعطيل لحركة السيارات والمارة، مؤكدًا علي ضرورة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.