6 حيل مجربة لرفع مناعتك.. الكركم والأسماك أبرزها

أطعمة عديدة تساعد على تعزيز جهاز المناعة عن طريق تناول نظام غذائي صحي ومتوازن مما يلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على صحتك،إليك أبرزها وفقا لموقع هيلث لاين.
1. العنب البري
يحتوي العنب البري على خصائص مضادة للأكسدة قد تعزز جهاز المناعة أشارت الدراسة إلى أن مركبات الفلافونويد تلعب دورا أساسيا في نظام الدفاع المناعي الجهاز التنفسي.
وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة الغنية بالفلافونويد كانوا أقل عرضة للإصابة بعدوى الجهاز التنفسي العلوي ، أو نزلات البرد ، من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.
2. الشوكولاته الداكنة
تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مضادات أكسدة تسمى الثيوبرومين ، والتي قد تساعد في تعزيز الجهاز المناعي من خلال حماية خلايا الجسم من الجذور الحرة.
3. الكركم
4. الأسماك الزيتية
يعتبر سمك السلمون والتونة والأسماك الزيتية الأخرى مصدرًا غنيًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية فإن تناول أحماض أوميغا 3 الدهنية على المدى الطويل قد يقلل من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي (RA).
5. البروكلي
البروكلي هو مصدر آخر لفيتامين سي . كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة القوية، مثل سلفورافان لهذه الأسباب، يعد تناول الخضار بانتظام لدعم صحة الجهاز المناعي اختيارًا جيدًا.
6. البطاطا الحلوة
البطاطا الحلوة غنية بالبيتا كاروتين، وهو نوع من مضادات الأكسدة التي تعطي قشرة البطاطس لونها البرتقالي.
يعتبر البيتا كاروتين مصدرًا لفيتامين أ. فهو يساعد على جعل البشرة صحية وقد يوفر بعض الحماية ضد تلف الجلد من الأشعة فوق البنفسجية.
1. العنب البري
يحتوي العنب البري على خصائص مضادة للأكسدة قد تعزز جهاز المناعة أشارت الدراسة إلى أن مركبات الفلافونويد تلعب دورا أساسيا في نظام الدفاع المناعي الجهاز التنفسي.
وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة الغنية بالفلافونويد كانوا أقل عرضة للإصابة بعدوى الجهاز التنفسي العلوي ، أو نزلات البرد ، من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.
2. الشوكولاته الداكنة
تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مضادات أكسدة تسمى الثيوبرومين ، والتي قد تساعد في تعزيز الجهاز المناعي من خلال حماية خلايا الجسم من الجذور الحرة.
3. الكركم
قد يؤدي استهلاك الكركم إلى تحسين الاستجابة المناعية للشخص. هذا بسبب صفات الكركمين ، وهو مركب في الكركم.
4. الأسماك الزيتية
يعتبر سمك السلمون والتونة والأسماك الزيتية الأخرى مصدرًا غنيًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية فإن تناول أحماض أوميغا 3 الدهنية على المدى الطويل قد يقلل من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي (RA).
5. البروكلي
البروكلي هو مصدر آخر لفيتامين سي . كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة القوية، مثل سلفورافان لهذه الأسباب، يعد تناول الخضار بانتظام لدعم صحة الجهاز المناعي اختيارًا جيدًا.
6. البطاطا الحلوة
البطاطا الحلوة غنية بالبيتا كاروتين، وهو نوع من مضادات الأكسدة التي تعطي قشرة البطاطس لونها البرتقالي.
يعتبر البيتا كاروتين مصدرًا لفيتامين أ. فهو يساعد على جعل البشرة صحية وقد يوفر بعض الحماية ضد تلف الجلد من الأشعة فوق البنفسجية.