6 حيل مجربة لرفع مناعتك.. الكركم والأسماك أبرزها

1. العنب البري



2. الشوكولاته الداكنة

3. الكركم





قد يؤدي استهلاك الكركم إلى تحسين الاستجابة المناعية للشخص. هذا بسبب صفات الكركمين ، وهو مركب في الكركم.

4. الأسماك الزيتية

5. البروكلي

6. البطاطا الحلوة



يعتبر البيتا كاروتين مصدرًا لفيتامين أ. فهو يساعد على جعل البشرة صحية وقد يوفر بعض الحماية ضد تلف الجلد من الأشعة فوق البنفسجية.

