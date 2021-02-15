ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزير خارجية باكستان يزور القاهرة غدًا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:00 م
وزير خارجية الباكستان
وزير خارجية الباكستان
Advertisements
محمد وديع
بدعوة من نظيره المصري، يزور وزير خارجية باكستان  مخدوم شاه محمود قريشي،  مصر في الفترة من 16 إلى 18 فبراير 2021.

 وتأتي زيارة وزير الخارجية على خلفية اللقاءات بين رئيس مجلس الوزراء الباكستانى عمران خان والرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش قمة منظمة التعاون الإسلامي في مكة المكرمة عام 2019 ، ثم على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في عام 2019. 

وخلال هذه الاجتماعات، اتفق الزعيمان على زيادة تعزيز العلاقات الثنائية. التعاون وتعزيز التبادلات رفيعة المستوى. في العام الماضي ، أجرى رئيس الوزراء أيضًا محادثة هاتفية مع الرئيس السيسي بشأن "المبادرة العالمية لتخفيف ديون الدول النامية" ، والتي دعمتها مصر. 

وتتمتع باكستان ومصر بعلاقات أخوية وثيقة ترتكز بقوة على العقيدة والثقافة والقيم المشتركة و لدى البلدين تصورات متشابهة حول مجموعة من القضايا الإقليمية والعالمية. يتم تعزيز التعاون الثنائي من خلال آليات مؤسسية قوية ، بما في ذلك اللجنة الوزارية المشتركة والمشاورات الثنائية السنوية ومجلس الأعمال المشترك. أكثر من 40 اتفاقية تم توقيعها بين الجانبين في مختلف المجالات توفر أساسًا ثابتًا لتعزيز التعاون. تعمل باكستان ومصر أيضًا بشكل وثيق في المحافل الدولية متعددة الأطراف ، ولا سيما الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز. وسيجري وزير الخارجية الباكستانى  خلال الزيارة مشاورات مفصلة مع نظيره المصري . كما سيتفاعل مع رجال الأعمال المصريين البارزين وأفراد الجالية الباكستانية. ومن المتوقع أن تؤدي زيارة وزير الخارجية إلى تعزيز وتنويع مجالات التعاون  الثنائي بين باكستان ومصر الشقيقة. مصر دولة مهمة في الشرق الأوسط وأفريقيا. تلعب مصر دورًا رئيسيًا في الشرق الأوسط ، في حين أن روابطها العميقة مع القارة الأفريقية تجعلها بوابة إلى إفريقيا.

و  تماشيًا مع رغبة باكستان في إقامة علاقات أقوى مع العالم الإسلامي ، فضلًا عن مبادرة الحكومة "إشراك إفريقيا" ، تولي باكستان أهمية كبيرة لشراكتها مع مصر.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية يؤكد لنظيره الباكستاني تطلع مصر لتعزيز التعاون المشترك

لدفع العلاقات والتعاون المشترك لآفاق أرحب.. شكري يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الباكستاني

ترشيحاتنا

وفاة البدري فرغلي البرلماني السابق ورئيس اتحاد أصحاب المعاشات

الأرصاد تحذر أصحاب الجيوب الأنفية من طقس الغد وتوقعات بسقوط أمطار "فيديو"

حقيقة تعرض مصر لعاصفة ثلجية الأسبوع الحالي وتحذير عاجل من الأرصاد

محكوم عليه بالإعدام.. إرهابي مصري خطير يفوز بإقامة دائمة في بريطانيا.. والسلطات تتحرك

وزير التعليم يكشف موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2021

قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي والمريخ السوداني بدوري أبطال إفريقيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها سيارة طائرة.. شركة جيلي الصينية تسجل رقم قياسيا جديدا

حكاية فولكس فاجن.. عندما قرر هتلر إنتاج سيارة الشعب رخيصة الثمن

شون مينديز يعبر عن حبه لـ كاميلا كابيلو في الفلانتين بهذه الطريقة