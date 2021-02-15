بارتفاع 66%.. 22 مليون جنيه خسائر شينى خلال 6 أشهر

كشفت القوائم المالية لشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني التابعة للقابضة للصناعات المعدنية احدى شركات قطاع الاعمال العام عن ارتفاع خسائرها خلال النصف الأول من 2020-2021، بنسبة 66.2 % على أساس سنوي.
وقالت الشركة في بيان اليوم، إنها حققت خسائر بلغت 21.92 مليون جنيه في الستة أشهر المنتهية في ديسمبر 2020، مقابل خسائر بقيمة 13.19 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
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وتراجعت إيرادات نشاط الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 111.99 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 160.09 مليون جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي.
يشار إلى أن الشركة سجلت صافي خسائر بلغ 11.57 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 8.98 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وقالت الشركة في بيان اليوم، إنها حققت خسائر بلغت 21.92 مليون جنيه في الستة أشهر المنتهية في ديسمبر 2020، مقابل خسائر بقيمة 13.19 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
أقرأ ايضا ..التعاقد مع مصمم أزياء إيطالي لتنفيذ تصميمات جديدة في شركات قطاع الأعمال
وتراجعت إيرادات نشاط الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 111.99 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 160.09 مليون جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي.
يشار إلى أن الشركة سجلت صافي خسائر بلغ 11.57 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 8.98 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.