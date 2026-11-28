تواجه بعض الاقتصادات الغربية موجة متصاعدة من الحوادث السيبرانية التي باتت تتجاوز اختراق الأنظمة وسرقة البيانات، لتكشف عن اتساع المخاطر التي تهدد الشركات والمؤسسات والبنية التحتية الرقمية، في وقت تتزايد فيه كلفة الهجمات الإلكترونية وتتعمق المخاوف من انعكاساتها على استقرار الأعمال والثقة في الأنظمة المالية والتكنولوجية.

فقد اضطرت الحكومة البريطانية، إلى إيقاف قطاع كبير من نظام صرف الإعانات التابع لها، في أحدث حلقة ضمن سلسلة من الحوادث السيبرانية التي كشفت نقاط ضعف في البنية التحتية الحيوية، بدءاً من الولايات المتحدة وصولاً إلى أوروبا.

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز أن هذا العطل جاء في وزارة العمل والمعاشات البريطانية، التي تدير منظومة الرعاية الاجتماعية في بريطانيا، التي تبلغ قيمتها 330 مليار جنيه إسترليني، في أعقاب حوادث مماثلة تعرضت لها مؤسسات أخرى هذا الأسبوع، بما في ذلك وزارة الخزانة الأمريكية، والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقد أدت سلسلة من الهجمات السيبرانية البارزة وانقطاعات الشبكات خلال الشهر الماضي إلى تصاعد المخاوف على جانبي المحيط الأطلسي بشأن مدى كفاءة البنية التحتية الرقمية المتقادمة، ومدى هشاشة هذه الأنظمة وسهولة تعرضها للاختراق والإرهاب السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي.

وعزت الصحيفة تسارع تلك الأحداث إلى قدرة نماذج الذكاء الاصطناعي على اكتشاف الثغرات في البرمجيات بسرعة تفوق بكثير قدرة البشر، لذا فقد اندلع "سباق تسلح" في مجال الأمن السيبراني بين المهاجمين والمدافعين، حيث تسعى المؤسسات جاهدة لرصد هذه الثغرات ومعالجتها قبل أن يتمكن القراصنة من استغلالها.

وفي الوقت ذاته، أثارت التطورات المتسارعة في قدرة نماذج الذكاء الاصطناعي على حل المسائل الرياضية المعقدة مخاوف لدى علماء الحاسوب من إمكانية استخدام هذه التقنية في إجراء "هندسة عكسية" للحسابات التي تقوم عليها أنظمة الأمن الرقمي.

ونقلت الصحيفة عن راف بيلينج المدير البارز في شركة "سوفوس" للأمن السيبراني قوله: "إن وقوع سلسلة من هذه الحوادث في فترة زمنية قصيرة يثير حتماً القلق حول أسبابها، ومدى مرونة وقوة الأنظمة التي تعتمد عليها حياتنا اليومية".

ويضيف بيلينج: "مشهد التهديدات السيبرانية لا يزداد تعقيداً فحسب، بل أصبح أيضاً أسرع وتيرة، وأكثر سهولة في التنفيذ، وأكثر ازدحاماً بالجهات الفاعلة".

وعلى صعيد متصل، رفض مسؤولون في وزارة العمل والمعاشات البريطانية استبعاد فرضية تعرض الوزارة لهجوم سيبراني، وذلك في الوقت الذي سارعوا فيه لاستعادة الخدمات الإلكترونية.

وقد جاء هذا التعطل بعد أيام من إعلان "شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية" التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية عن إيقاف بعض خدماتها، إثر تعرضها لما يرجح أنه هجوم سيبراني أدى إلى "وصول غير مصرح به" إلى أنظمتها.

وهذا الأسبوع، تمكن قراصنة من اختراق الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، وسرقة معلومات شخصية.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت كل حادثة ناتجة عن هجوم إلكتروني.

فقد كانت انقطاعات الشبكة هذا الشهر في "مايكروسوفت" و "إدارة الطيران الفيدرالية" الأمريكية، التي أدت إلى حجب الوصول إلى البريد الإلكتروني وإيقاف الآلاف من الرحلات الجوية على التوالي، نتيجة لجهود بذلتها هاتان المؤسستان لتحديث برامجهما.

ومع ذلك، فإن السباق المحموم لتحديث الأنظمة مدفوع في نهاية المطاف بمخاوف متزايدة من استخدام مجرمي الإنترنت والجماعات المدعومة من دول لأدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدراتهم الهجومية.

وحتى الآن، لا يوجد دليل يذكر على أن المخترق العادي يستخدم الذكاء الاصطناعي لاستغلال الثغرات الأمنية المعقدة.

ويرى باحثو الأمن السيبراني أن أدوات الذكاء الاصطناعي لا تزال تستخدم في الغالب لتوسيع حملات "التصيد الاحتيالي" التي يتم من خلالها خداع الناس للحصول على بيانات تسجيل الدخول الخاصة بهم.

ومع ذلك، يتوقع جميع الخبراء تقريباً أن تصبح عمليات الاختراق أكثر تعقيداً وأن يستمر عدد الهجمات الإلكترونية وتواترها في الارتفاع، ويعلق بيلينج على الأمر قائلاً: "من المرجح أن يضع العام المقبل ضغطاً أكبر على البنية التحتية الرقمية التي نعتمد عليها جميعاً".



