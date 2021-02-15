أول تعليق من الغنوشي على قرار إقالة 5 وزراء تونسيين

أعرب رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، اليوم الاثنين، عن أمله في الوصول لحل في موضوع التعديل الوزاري في الحكومة التونسية برئاسة هشام مشيشي.





وقال "الغنوشي"، في معرض تعليقه على قرار إعفاء 5 وزراء بالحكومة اعترض عليهم الرئيس التونسي، قيس سعيد، من مهامهم "نأمل أن لا يتواصل التعطيل في موضوع التحوير الوزاري ونحن في المجلس نعالج سببا ليس مباشرا لهذا التعطل"، وفقًا لإذاعة "موزاييك إف إم" التونسية.





وأضاف "مشيشي"، أن "قرار إعفاء حل الوزراء الخمس من مهامهم حل مؤقت وليس دائم والحل هو في بناء المحكمة الدستورية وإلى أن يتم ذلك يجب على كل الأطراف التعامل بمرونة حتى لا تتعطل الدولة ومصالح المجتمع".





وبخصوص تمسك رئيس الجمهورية بالتخلي عن وزراء تحوم حولهم شبهات فساد وتضارب مصالح قال: هذا يعود لرئيس الحكومة ويبدو أنه يتجه نحو التوفيق بين رعاية الجانب الدستوري وجانب المصلحة وليس متجها نحو فرض إرادته بالقوة وعدم المرور بالقوة والتحرك في إطار الدستور.



