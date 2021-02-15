مايا مرسي: ممثلات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مجلس النواب "مبهرات"

وجهت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على اختيار ممثلاتها في مجلسي النواب والشيوخ، معبرة عن فخرها بهن وما قدمن خلال الفترة الماضية من دور مبهر، مؤكدة أنهن ينتظرهن مستقبل سياسي كبير.





وأضافت مرسي خلال المائدة المستديرة التي تنظمها التنسيقية بعنوان "دور المجتمع المدني في النهوض بالدول النامية"، أن المجلس القومي للمرأة يعمل في كل فروعه بالتعاون مع الجمعيات المختلفة على كل المستويات لتنمية المجتمع وفي القلب من ذلك المرأة المصرية.





وعبرت رئيسة المجلس القومي للمرأة عن سعادتها بالمبادرة التي أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لدعم مناهضة الختان، في اليوم العالمي لرفض تشويه الأعضاء التناسلية للفتيات، مؤكدة أن أعظم ما في مبادرة التنسيقية هو تحرك الشباب والرجال لدعم الفكرة.



