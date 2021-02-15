شرف لنا توثيق بطولات الجيش .. مخرج السرب يكشف أصعب مشاهد الفيلم.. فيديو

كشف المخرج أحمد نادر جلال مخرج فيلم السرب ، تفاصيل الفيلم الذي يسرد بطولة من بطولات الجيش المصري لمكافحة الإرهاب والقصاص لشهداء مصر في ليبيا.





وقال أحمد نادر جلال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" شرف لنا جميعا توثيق بطولة من بطولات الجيش المصري".





وأضاف أحمد نادر جلال:" كواليس الفيلم مثيرة ونحن نعمل مع عدد كبير من الطائرات في مختلف مشاهد الفيلم".





وتابع أحمد نادر جلال: " كل ممثل اشتغل في الفيلم كان يرغب في إظهار صورة مشرفة عن بطولات القوات المسلحة المصرية".





وأكمل أحمد نادر جلال:" أصعب المشاهد كانت لقطات الطائرات لأنه أمر جديد علينا في السينما وطريقة التنسيق بين عناصر كثيرة من القوات المسلحة وطاقم العمل " مضيفا:" مازال تصوير الفيلم مستمرا، وستكون مدة الفيلم في حدود الساعتين و10 دقائق".



