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شرف لنا توثيق بطولات الجيش .. مخرج السرب يكشف أصعب مشاهد الفيلم.. فيديو

الإثنين 15/فبراير/2021 - 08:53 م
السرب
السرب
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هاني حسين
كشف المخرج أحمد نادر جلال مخرج فيلم السرب،  تفاصيل الفيلم الذي يسرد بطولة من  بطولات الجيش المصري لمكافحة الإرهاب والقصاص لشهداء مصر في ليبيا.

وقال أحمد نادر جلال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" شرف لنا جميعا توثيق بطولة من بطولات الجيش المصري".

وأضاف أحمد نادر جلال:"  كواليس الفيلم مثيرة ونحن نعمل مع عدد كبير من الطائرات في مختلف مشاهد الفيلم".

وتابع أحمد نادر جلال: " كل ممثل اشتغل في الفيلم كان يرغب في إظهار صورة مشرفة عن بطولات القوات المسلحة المصرية".

وأكمل أحمد نادر جلال:" أصعب المشاهد كانت لقطات الطائرات لأنه أمر جديد علينا في السينما وطريقة التنسيق بين عناصر كثيرة  من القوات المسلحة وطاقم العمل " مضيفا:" مازال تصوير الفيلم مستمرا، وستكون مدة الفيلم  في حدود الساعتين و10 دقائق".

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