ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بتسريحة عفوية .. مريم اوزرلي تبرز جمال ملامحها بإطلالة جذابة .. شاهد

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:08 م
مريم اوزرلي
مريم اوزرلي
Advertisements
آية التيجي
نشرت الممثلة التركية مريم أوزرلي  صورة جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة عفوية وجذابة للغاية.


وظهرت مريم أوزرلي بتوب باللون الأسود بأكمام طويلة ، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

وتركت مريم اوزرلي، خصلات شعرها الذهبية منسدلا على وجهها وكتفيها بطريقة عشوائية وعفوية وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

ولم تتكلف مريم اوزرلي في وضع اللمسات الناعمة من المكياج؛ حيث اكتفت بوضع اللون الروز كأحمر شفاه، وهو ما أبرز من رقة ملامحها.

واختارت مريم اوزرلي بعض الاكسسوارات الناعمة، فقامت بارتداء ساعة يد باللون الذهبي مع خاتم بنفس اللون.

مريم أوزرلي، ولدت في ألمانيا عام 1983، إحدى أشهر الفنانات اللاتي حققن نجاحات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بدورها في المسلسل التركي «القرن العظيم»، والمعروف باسم حريم السلطان، وجسدت فيه دور السلطانة هُيام زوجة السلطان سليمان القانوني.

الوجه الآخر للسلطانة
الفنانة التي قدمت خلال مسيرتها الفنية 4 أفلام و3 مسلسلات، حققت بأحدها شهرة كبيرة، ونجاحا واسعا وهو مسلسل «حريم السلطان»، حلت ضيفة في برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، والذي كشفت خلاله عن العديد من الجوانب في شخصيتها وحياتها، دون أن تتجمل في الوقت الذي تحاول العديد من الفنانات إظهار صورتهن على أكمل وجه.

تحلم بالعيش في بلد عربي

رغم عيشها ما بين ألمانيا وتركيا، إلا أن الفنانة التركية عبرت عن رغبتها في الانتقال والعيش في إحدى البلدان العربية، مقررة أنها تسعى للعيش ما بين القاهرة ودبي وبيروت، لما تتميز به العواصم العربية من جمال، وفي ظل ما حققته من شعبية كبيرة بين المشاهدين في الوطن العربي بعد دورها التاريخي في مسلسل «حريم السلطان».

الوجه الآخر للسلطانة

تحب الأكل
في الوقت الذي تتظاهر الكثير من الفنانات بعدم رغبتهن في الأكل، خاصة على الهواء وفي الأماكن العامة، ظهرت الفنانة «مريم أوزرلي» وهى تتناول الوجبات المصرية على الهواء خلال البرنامج، حتى أنها عبرت عن عشقها للأكل، وتناولت الحمام المصري والمحشي وعددا من الأكلات المصرية، وعبرت عن سعادتها بالأكل المصري ورغبتها بالأكل أكثر مما أكلت، قائلة: "الفستان خلاص بقى ضيق عليا.. وعايزه آكل تاني ومش عارفة".
الوجه الآخر للسلطانة

تهوى الكركبة

ورغم كونها واحدة من أشهر النجمات الجميلات، إلا أن ذلك لم يمنعها من الاعتراف بأنها تحب "الكركبة" وتأكل بأصابعها خلال تواجدها في بيتها، دون أن تلتزم بقواعد الإتيكيت كما يدعى العديد من الفنانات، حيث قالت: "بحب وانا قاعدة في البيت بتفرج على التليفزيون الدنيا تبقى مكركبة حواليا.. فيه أكل كتير في كل مكان وحاجات ملهاش لازمة".

أم غير مثالية

الفنانة التي قدمت دور السلطانة ولها العديد من الجواري والخدم في مسلسل «حريم السلطان»، وصفت نفسها بالأم غير المثالية لكونها تأكل بأصابعها وتحب الكركبة، قائلة "بنتي لما بتلاقيني بأكل بأصابعي بحس أنها بتقول عليا أم غير مثالية".

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بملامح رقيقة.. مريم أوزرلي تبرز أنوثتها بميكب ناعم

بفستان حرير.. مريم أوزرلي تسحر متابعيها بجلسة تصوير جديدة

بمكياج لافت.. مريم اورلي تشارك متابعيها جلسة تصوير جديدة

بفستان أسود.. مريم أوزرلي تشارك متابعيها بأول إطلالة بعد ولادتها

بإكسسورات لافتة.. مريم أوزرلي تفاجئ متابعيها بإطلالة ساحرة

بمكياج ناعم.. مريم أوزرلي تبرز جمالها في جلسة تصوير جديدة

ترشيحاتنا

الكويت تسمح بدخول الأجانب في هذا الموعد.. وحجر فندقي إلزامي لمدة أسبوع

تبدأ من 165 ألفا .. مواصفات كيا سول وسعرها في سوق المستعمل

برلماني: توصلنا لحل أزمة عقارات ترسا.. واستكمال التطوير ضروري

الصحة العالمية: ظهور سلالات كورونا الجديدة في 13 دولة بالشرق الأوسط

مرتضى منصور يعتذر عن إذاعة فيديو الفضيحة أمس.. ويؤكد: انتظروني اليوم

فرجاني ساسي يثير الجدل بـ صورة مع مصطفى محمد في تركيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق فورد فوكاس الجديدة في مصر .. السعر والمواصفات

تبدأ من 165 ألفا .. مواصفات كيا سول وسعرها في سوق المستعمل

ببدلة بيضاء.. أروى تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها