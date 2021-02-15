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مرأة

بعد تصدرها تريند .. أجمل 10 صور لـ حورية فرغلي تكشف عن أنوثتها

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:55 م
صدى البلد
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رنا عصمت
تصدرت الفنانة حورية فرغلى؛ تريند مؤشر موقع جوجل خلال الساعات الماضية.

وتتميز الفنانة حورية فرغلى؛ بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة والازياء الراقية التى تمييزها عن غيرها فهى تعتمد على الملابس الجريئة من الفساتين المكشوفة وملابس تكشف عن أنوثتها وانقاص وزنها.

وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعه من الصور الفنانة حورية فرغلى .


وكشف مصدر مقرب من الفنانة حورية فرغلي، عن اخر تطورات الحالة الصحية لها . 

وقال المصدر إنه تم الانتهاء من اول عملية جراحية لها واستغرقت حوالى 10 ساعات ، وتتلخص العملية فى استئصال جزء من قفصها الصدري، وأضاف ان الفنانة حرية فرغلي تستعد لـ اجراء العملية الثانية
بعد تصدرها تريند .. أجمل 10 صور لـ حورية فرغلي تكشف عن أنوثتها
بعد تصدرها تريند .. أجمل 10 صور لـ حورية فرغلي تكشف عن أنوثتها
بعد تصدرها تريند .. أجمل 10 صور لـ حورية فرغلي تكشف عن أنوثتها
بعد تصدرها تريند .. أجمل 10 صور لـ حورية فرغلي تكشف عن أنوثتها
بعد تصدرها تريند .. أجمل 10 صور لـ حورية فرغلي تكشف عن أنوثتها
بعد تصدرها تريند .. أجمل 10 صور لـ حورية فرغلي تكشف عن أنوثتها
بعد تصدرها تريند .. أجمل 10 صور لـ حورية فرغلي تكشف عن أنوثتها
بعد تصدرها تريند .. أجمل 10 صور لـ حورية فرغلي تكشف عن أنوثتها
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