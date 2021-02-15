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محافظات

رفع درجات الاستعداد القصوى تحسبا لسقوط أمطار في الغربية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:58 م
محافظ الغربية
محافظ الغربية
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احمد علي
أكد المهندس عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، رفع درجات الاستعداد القصوى بكافة الفروع التابعة للشركة، خلال الفترة من غد الثلاثاء الموافق وحتى يوم الخميس القادم، تحسبا لسقوط أمطار وفقا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.

وأصدر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية تعليمات مشددة، اليوم الاثنين، لجميع الفرع للتنسيق مع مجالس المدن والأحياء، لمواجهة موجة الطقس السيئ أهمها الانتهاء من تطهير جميع بالوعات الأمطار قبل سقوط الأمطار واستمرار تطهيرها بصفة مستمرة، وتطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى التي تستقبل التصرفات من المجمعات الرئيسية، وتمركز للشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكباري، والأماكن المتوقع تجمع المياه بها.


كما وجه، برفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء، والتنسيق بين غرف طوارئ الشركة وغرفة عمليات المحافظة والشركة القابضة، وانتشار جميع أفراد فرق المتابعة الميدانية، وفرق التطهير، وفرق متابعة المحطات على كافة مواقع العمل حسب أولوية المواقع.
رفع درجات الاستعداد القصوى تحسبا لسقوط أمطار في الغربية
رفع درجات الاستعداد القصوى تحسبا لسقوط أمطار في الغربية
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