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رياضة

موسيماني: خضنا مباريات قوية في مونديال الأندية.. وخيارات الفريق تأثرت بسببه

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:25 م
صدى البلد
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عبد الحكيم أبو علم
أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق خاض ‏مواجهات قوية في بطولة كأس العالم للأندية، وأنها كانت تجربة موفقة استفاد منها الفريق ‏بشكل كبير، ونجح في قياس مستوى الجميع مقارنة مع الآخرين، وهو ما أظهر العديد من ‏الجوانب للعمل عليها.‏

وأكد موسيماني، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة المريخ السوداني، أن خيارات الفريق قبل ‏المباراة تأثرت بالمشاركة في مونديال الأندية نتيجة الغيابات والإصابات، وأن الأهلي لا يبحث ‏عن مبررات، خاصة أن المجموعة كلها قادرة على تعويض أي غيابات، والجهاز الفني كان ‏يضع ذلك في حساباته ويتوقع مثل هذه التحديات.‏

وقال المدير الفني: «مواجهات الأهلي أمام فرق السودان دائمًا ما تكون صعبة، ولدينا ميزة ‏خوض أول لقاء على أرضنا، وسوف نواجه فريقًا صعبًا حصل على راحة أكبر ومميز بدنيًّا ‏ولا يعاني من غيابات، ولكننا في الأهلي لا نتحدث عن أعذار وأتوقع أن نقدم نتيجة إيجابية».‏

وأوضح موسيماني أن النسخة الحالية من البطولة تضم فرقًا قوية، وستشهد نفس ‏الصعوبات المعتادة نحو الفوز باللقب، لكن الفريق اعتاد على مواجهة النقص العددي سواء ‏بسبب الإصابات أو كورونا، فلاعبو الأهلي دائما على قدر المسئولية ولديهم ما يكفي ‏لمواجهة الظروف الصعبة.‏

وأكمل المدير الفني: «بالتأكيد سعيد باللعب على استاد القاهرة الذي يستضيف مباريات أقل، ‏مما يجعل أرضيته مناسبة للغاية، ولا مشاكل لدينا في اللعب بأي ملعب بشكل عام».‏

وأشار موسيماني إلى أن تركيز الجهاز الفني كان منصبًّا خلال الفترة الماضية على المشاركة ‏في بطولة كأس العالم للأندية، وأنه لا مجال للحديث عن أمور مستقبلية في الوقت الراهن، فالتركيز سيكون موجهًا خلال الفترة المقبلة على التعامل مع كل مباراة بشكل مستقل دون ‏استباق للأحداث.‏
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