موسيماني: خضنا مباريات قوية في مونديال الأندية.. وخيارات الفريق تأثرت بسببه

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق خاض مواجهات قوية في بطولة كأس العالم للأندية، وأنها كانت تجربة موفقة استفاد منها الفريق بشكل كبير، ونجح في قياس مستوى الجميع مقارنة مع الآخرين، وهو ما أظهر العديد من الجوانب للعمل عليها.
وأكد موسيماني، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة المريخ السوداني، أن خيارات الفريق قبل المباراة تأثرت بالمشاركة في مونديال الأندية نتيجة الغيابات والإصابات، وأن الأهلي لا يبحث عن مبررات، خاصة أن المجموعة كلها قادرة على تعويض أي غيابات، والجهاز الفني كان يضع ذلك في حساباته ويتوقع مثل هذه التحديات.
وقال المدير الفني: «مواجهات الأهلي أمام فرق السودان دائمًا ما تكون صعبة، ولدينا ميزة خوض أول لقاء على أرضنا، وسوف نواجه فريقًا صعبًا حصل على راحة أكبر ومميز بدنيًّا ولا يعاني من غيابات، ولكننا في الأهلي لا نتحدث عن أعذار وأتوقع أن نقدم نتيجة إيجابية».
وأوضح موسيماني أن النسخة الحالية من البطولة تضم فرقًا قوية، وستشهد نفس الصعوبات المعتادة نحو الفوز باللقب، لكن الفريق اعتاد على مواجهة النقص العددي سواء بسبب الإصابات أو كورونا، فلاعبو الأهلي دائما على قدر المسئولية ولديهم ما يكفي لمواجهة الظروف الصعبة.
وأكمل المدير الفني: «بالتأكيد سعيد باللعب على استاد القاهرة الذي يستضيف مباريات أقل، مما يجعل أرضيته مناسبة للغاية، ولا مشاكل لدينا في اللعب بأي ملعب بشكل عام».
وأشار موسيماني إلى أن تركيز الجهاز الفني كان منصبًّا خلال الفترة الماضية على المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وأنه لا مجال للحديث عن أمور مستقبلية في الوقت الراهن، فالتركيز سيكون موجهًا خلال الفترة المقبلة على التعامل مع كل مباراة بشكل مستقل دون استباق للأحداث.