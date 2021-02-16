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فوائد صحية مدهشة للخيار المخلل

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:01 ص
فوائد صحية مدهشة
فوائد صحية مدهشة للخيار المخلل
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أسماء عبد الحفيظ

الخيار المخلل له الكثير من الفوائد الصحية المذهلة التي قد لا تكون على علم بها، لذلك كشف موقع هيلثي عن فوائد الخيار المخلل ولكن حذر من عدم الأفراد فى تناوله لعدم ارتفاع ضغط الدم.


فوائد صحية مدهشة للخيار المخلل


تخفيف تشنج العضلات

أظهرت الدراسات الحديثة أنه يمكن علاج تقلصات العضلات لمدة دقيقة ونصف عن طريق شرب عصير المخلل. يعاني العديد من الرياضيين الذين شربوا عصير المخلل من تقلصات عضلية أقصر من الرياضيين الذين شربوا الماء بسبب كمية الملح الكبيرة. ومع ذلك ، تأكد من شرب عصير المخلل باعتدال للمساعدة في تقلصات العضلات.


بروبيوتيك جيد

الخيار المخلل هو طعام مخمر ، مما يعني أنه يحتوي على نسبة عالية من البروبيوتيك ومفيد لأمعائك. نحن على يقين من أنك تعرف الآن أن القناة الهضمية السعيدة تعني حياة سعيدة. أشارت الدراسات أيضًا إلى أن تناول الخيار المخلل يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على وزن صحي. في الختام ، يمكن أن تكون إضافة هذه المخللات إلى النقانق أفضل شيء تفعله لجسمك.


صحة العين

إذا كنت ممن يعملون على جهاز الكمبيوتر طوال اليوم ، فإن تضمين بعض المخللات في نظامك الغذائي يمكن أن يكون مفيدًا لك. لأنها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين أ ، المرتبط بدعم الرؤية الصحية. نظرًا لأن المخللات تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة جدًا لعينيك وكميزة إضافية ، فإن فيتامين (أ) مفيد لجهاز المناعة أيضًا. إنه سبب وجيه للاحتفاظ بها في ثلاجتك طوال العام ،


تقليل القرحة

بالنسبة لأولئك منا الذين لا يعرفون ، القرحة هي جروح داخلية ناتجة عن فشل الأغشية المخاطية والتفاعل الحمضي على الأنسجة. تحدث قرحة المعدة على وجه الخصوص بسبب ضعف الأغشية المخاطية وفرط الحموضة. إذا كنت تعاني من أي قرح عن طريق تناول الخيار المخلل بشكل متكرر فسوف يساعد بالتأكيد في تقليلها. مدهش.


يحسن حساسية الأنسولين

أظهرت الأبحاث مؤخرًا أن تناول المخللات التي تحتوي على الخل قد يساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم. إلى جانب هذا البحث ، قيل إن الخل يساعد في تحسين حساسية الأنسولين لدى الأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين أو داء السكري من النوع 2 ، خاصة بعد تناولهم وجبة غنية بالكربوهيدرات. يعتبر حمض الأسيتيك الموجود في الخل مسؤولًا عن هذه الظاهرة. لكن لا تفرط في ذلك لأن كمية كبيرة من هذه الجمال تحتوي على وفرة من الملح والتي يمكن أن تزيد من ضغط الدم. الآن.

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