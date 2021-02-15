ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عرش بلقيس .. طرح أحدث أغاني ماجد المهندس

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:44 م
صدى البلد
Advertisements
سعيد فراج
طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أحدث أغاني الفنان ماجد المهندس، التي تحمل اسم «عرش بلقيس»، حصريا عبر تطبيق ديزر للموسيقى، وهي من كلمات: العالية، وألحان: أحمد الهرمي. 

وحققت أغنية «وآهيامه» للفنان ماجد المهندس، 7 ملايين و425 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بعد ما طرحتها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، في 11 يناير الجاري. 

أغنية «وآهيامه» لـ ماجد المهندس، من كلمات: الجميلة، ألحان: أحمد الهرمي، توزيع: سيروس، مكس وماستر: جاسم محمد. 

من جهة أخرى، حققت أغنية «مو ضروري» لـ الفنان ماجد المهندس 38 مليونًا و227 ألف مشاهدة، على القناة الرسمية لشركة روتانا عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب". 

أغنية «مو ضروري»، أدَّاها ماجد المهندس بلهجته الأم العراقية، وهي من كلمات: رامي العبودي وألحان وتوزيع: ميثم علاء الدين. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

«مو ضروري» لـ ماجد المهندس تحصد 36.5 مليون مشاهدة

«مو ضروري» لـ ماجد المهندس تحصد 37.7 مليون مشاهدة

مو ضروري لـ ماجد المهندس تتجاوز 38 مليون مشاهدة

وآهيامه.. طرح أحدث أغاني ماجد المهندس على يوتيوب

وآهيامه.. ماجد المهندس يتجاوز 3 ملايين مشاهدة على يوتيوب

وآهيامه.. ماجد المهندس يتجاوز 4 ملايين مشاهدة على يوتيوب

ترشيحاتنا

ملكة جمال العرب.. نسرين نوبير تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة في جلسة تصوير جديدة.. شاهد

الكنيسة تحتفل بتذكارهم.. القصة الكاملة لاستشهاد المصريين في ليبيا ورد فعل الرئيس للقصاص من الدواعش

في عيد ميلادها الـ 39.. أجرأ إطلالات نسرين طافش عرضتها للانتقاد

بفضل كرم ربنا.. خالد يوسف يعلن شفاءه من كورونا

حكم ابتعاد الرجل عن زوجته مدة طويلة.. وهل لابد من عقد جديد عند العودة؟.. الإفتاء تجيب

الصحة العالمية تسمح بالاستخدام الطارئ لـ لقاح استرازينيكا ضد كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار السيارة mg-5 لعام 2021.. وأبرز مواصفاتها

في عيد ميلادها الـ 39.. أجرأ إطلالات نسرين طافش عرضتها للانتقاد

بعد تصدرها تريند .. أجمل 10 صور لـ حورية فرغلي تكشف عن أنوثتها