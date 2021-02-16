أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الثلاثاء 16-2-2021

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 16 فبراير 2021 وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.





وتراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 1 و1.5 جنيه، البطاطس بين 1 و2 جنيه، البصل بين 2.75 و5 جنيهات.





وسجلت الكوسة بين 1.5 و4.5 جنيه للكيلو، تراوحت الفاصوليا بين 2 الى 4 جنيها، الباذنجان البلدي بين 1.25 و3 جنيهات.









وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات الفلفل الحامي البلدي بين 2 و4 جنيهات.





فيما سجلت أسعار الملوخية بين 2 إلى 4 جنيهات، الخيار البلدي بين 1.5 إلى 3 جنيهات.





وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة تراوح سعر الليمون البلدي بين 5 و16 جنيها للكيلو.





وسجل البرتقال البلدى بين 2.75 و4.75 جنيه، برتقال سكرى 3.25 و4.75 جنيه، برتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات للكيلو.





وسجل سعر كيلو اليوسفى بين 2.5 و5.5 جنيه، والجوافة بين 4 و6 جنيهات، والرومان بين 6 و9 جنيهات.