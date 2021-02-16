مصطفي وزيري يكشف أسرار دخول كارتر مقبرة الفرعون الذهبي.. فيديو

قال الدكتور مصطفى الوزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: إن الملك توت عنخ أمون "الفرعون الذهبي" أحد ملوك الأسرة الـ18، حيث أنه تولى الحكم وهو في عمر التاسعة، وتوفي وهو في عمر الـ 18 عام، منوها إلى أنه تم اكتشاف مقبرة وادي الملوك عن طريق عالم الاثار الإنجليزي هوارد كارتر، خلال 4 نوفمبر 1922، ومن ثم أصبح هذا اليوم العيد القومي لمحافظة الأقصر.

وأضاف "الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار"، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن أثناء عمل كارتر فى منطقة وادي الملوك وجد تمثال صغير مكتوب باسم "توت عنخ أمون" عام 1906، ومن هنا اكتشف أنه بالفعل توجد مقبرة لم يتم الاكتشاف عنها فى هذه المنطقة، كاشفا أن كارتر تقابل بالعالم لورد وصرح له عن وجود تلك المقبرة التى لم تكتشف بعد، وبعد الموافقة من مصلحة الآثار عام 1916 قاموا بالبحث عنها.





وأشار"الوزيري"، إلى أنه ما زال هناك بعض القطع الأثرية من مقتنيات توت عنخ أمون، تنتشر على بعض أنحاء الجمهورية، ومنها متحف المصري بالتحرير، متحف الأقصر وغيرهم من المتاحف.





وأوضح، أن وقت زيارة وزير الأثار للأقصر ولم يكن وزير الأثار يعرفه تقدم قائلا: "سيادة الوزير لو فيه فلوس هطلعلك مقبرة كل 3 شهور، لافتا إلى وزير الأثار وافق على ما طلبه ووفر له الأموال وعملت البعثة حتى توصلت إلى مقبرة، وخلال عملية التنظيف للإعلان عن الكشف تم اكتشاف مقبرة ثانية.