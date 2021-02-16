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محافظات

استعدادا لافتتاحه.. وصول الرئيس السيسي إلى مجمع الإسماعيلية الطبي

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:15 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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انجي هيبة
وصل، منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، استعدادا للافتتاح الرسمي، وذلك ضمن عدد من المشروعات سيتم افتتاحها في قطاع الصحة.


وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع الإسماعيلية الطبي يضم مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة وأقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، بالإضافة إلى أنه يعد مركزًا رئيسيًا ضمن برنامج التأمين الصحى المتكامل للمواطنين بالمحافظة.


 وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط إنشاؤها وتعميمها على مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوى الجمهورية.
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