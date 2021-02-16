ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزيرة الصحة: التأمين الصحى سيشمل 100% من المواطنين..فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:16 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى عملنا وان شاء الله منظومة التأمين الصحى الشامل ستستهدف ان تشمل 100% من المواطنين، لافتة إلى ان هناك حوكمة لتعجيل الخدمة وتقديم الرقابة عليها ونوفر على الأسرة الانفاق.


وأضافت وزيرة الصحة، خلال كلمتها أمام الرئيس السيسى خلال افتتاح المجمع الطبى المتكامل بالإسماعيلية، أن هناك دول تعاني من الافتقار من أجل الصحة،  مشيرة إلى أن المنظومة مميكنة للحفاظ على صحة المواطن وخارطة الطريق  كانت ملئية بالتحديات ولكن الحزمة التى أطلقها الرئيس لتأهيل مصر والمواطن المصري لتلك المنظومة من خلال المبادرات الصحية وأولها مبادرة القضاء على فيروس سي وكانت مصر الأولى على مستوى العالم.

ويضم "مجمع الإسماعيلية الطبي" 9 مبانٍ تخصصية، لتقديم الخدمات الطبية في مختلف التخصصات من خلال أقسام «باطنة، أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، جراحة مخ وأعصاب، أطفال مبسترين، جراحة أطفال، روماتيزم، أمراض قلب وصدر، رعاية مركزة، رعاية قلب، رعاية أطفال، استقبال وطوارئ، علاج طبيعي، غسيل كلوي، جراحة مسالك بولية، رمد، قسطرة قلب، الحقن المجهري، روماتيزم القلب، طب الجنين»، وتبلغ الطاقة السريرية للمجمع 286 سريرًا داخليًا، و64 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 32 حضانة، و13 غرفة عمليات.


كما يضم المجمع "مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية"، والذي به 108 ماكينات غسيل كلوي، و4 غرف عمليات، بالإضافة إلى 12 عيادة متخصصة في أمراض الكلى والمسالك البولية لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.


يشار إلى أنه يتم التسجيل في منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، بإحضار صورة بطاقة الرقم القومى للزوج والزوجة وشهادات الميلاد للأبناء، وتشمل خطوات التسجيل توجه المواطن بالأوراق المطلوبة سالفة الذكر إلى المركز أو الوحدة الصحية الأقرب له حتى يتم ربط المواطن بالخدمة الصحية بالمكان الأقرب لسكنه، ويقوم المواطن بتسجيل البيانات الخاصة به وأسرته كاملة، ومن ثَّم يتم فتح الملف العائلى له، ليتم بعدها تحديد موعد للفحص الطبي الشامل لكل أفراد الأسرة للاطمئنان على صحتهم، ومن ثَّم يتم بعد ذلك المتابعة الطبية والحصول على الخدمات والرعاية الصحية من خلال هذا الملف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ الإسماعيلية: تسجيل 936 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل.. فيديو

مساعد وزير الصحة: ننتظر إشارة البدء لإطلاق منظومة التأمين الصحي في الإسماعيلية

رقم قياسى جديد للتأمين الصحى الشامل.. الإسماعيلية تكسر حاجز المليون مواطن مسجل بالمنظومة

تنضم للتأمين الصحي .. خروج مستشفى ابو خليفة من قائمة "العزل"

بنسبة 81.63 % .. مدير التأمين الصحي الشامل يعلن تسجيل 1.1 مليون مواطن بالمنظومة في الإسماعيلية

قبل انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل.. وزيرة الصحة تتفقد مجمع الإسماعيلية الطبي

ترشيحاتنا

بعد تصريحات رئيس التنظيم والإدارة.. 5 شروط لتعيين العمالة المؤقتة وفقا للقانون

دعاء المطر والبرد الشديد

سعد سمير مشاكس وحمدي الأكثر التزاما.. أخصائي تأهيل الأهلي يكشف سر نجاح لاعبي الفريق بدنيا

كفارة الحلف الكاذب .. مستشار المفتي يوضح

ننشر أسعار الدولار اليوم 16-2-2021

خراب بيوت الغلابة.. شوبير يهاجم قرار تأجيل مسابقات الناشئين والشباب

Advertisements

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

وزير التربية والتعليم للمعترضين على الامتحانات:من يريد التخلف عنها فهذا قراره..فيديو

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

أفضل سورة لجلب الرزق .. من قرأها لا يصيبه الفقر أبدا ومن داوم عليها صار غنيا

بعد محاولة اغتصابها.. تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض ممثلة مشهورة

لرواد المترو.. تعرف على أبرز المعلومات عن ماكينات استخراج التذاكر T.V.M

ثلوج على سيناء ودرجات تحت الصفر.. أمطار غزيرة على 26 منطقة بالجمهورية اليوم | تفاصيل

دعاء تفريج الهموم والمشاكل من 5 كلمات.. بها ينتهي الكرب فورا

وزيرة الصحة: التأمين الصحى سيشمل 100% من المواطنين..فيديو

التعليم تناقش كيفية عقد امتحانات طلاب النقل بالمدارس الفنية.. وإعلان القرارات نهاية الأسبوع القادم

السيطرة على حريق ناتج عن انفجار 6 أسطوانات غاز في طنطا

لماذا سميت صلاة الفجر بهذا الاسم ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها الشكل الجديد في السعودية.. هيونداي مصر تطرح الفيس ليفت القديم من hyundai accent rb 2021 | صور

في غضون 20 دقيقة.. أب يسقط جثة هامدة فجأة بعد معاناته من حرقة المعدة

أسعار ومواصفات مازدا mazda 3 الشكل الجديد 2021 بعد طرحها رسميا في مصر.. صور