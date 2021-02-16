جو معتم.. شاهد أمطار غزيرة تضرب محافظة الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية ، صباح اليوم الثلاثاء، تساقط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة شرق وغرب المحافظة، في ظل جو معتم واختفاء أشعة الشمس، مع وجود سحب كثيفة في سماء المدينة.





ورفعت المحافظة حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أمطار غزيرة، خاصة بعد توقعات هيئة الأرصاد بسقوط أمطار رعدية على الإسكندرية والسواحل الشمالية.





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وتراكمت بعض مياه الأمطار في الشوارع الجانبية، وشهدت المحاور المرورية الرئيسية حالة من السيولة المرورية، وخاصة طريق الكورنيش، وشارع أبوقير، والطريق الدولي الساحلي والزراعي والصحراوي.





ودفعت شركة الصرف الصحي والأحياء بحوالي 180 سيارة لشفط ورفع المياه في محاولة لمنع أي تراكمات لمياه الأمطار في الطرق الرئيسية.





وحذرت محافظة الإسكندرية مواطنيها باتخاذ الاحتياطات اللازمة بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على المحافظة منذ الأربعاء الماضي.





وقد قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء أمس الاثنين، بجولة مكبرة علي مستوى أحياء المحافظة، لمتابعة استعدادات شركة الصرف الصحى وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة للتعامل مع النوة الحالية وحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة من قبل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي ستبدأ غدا صباح باكر ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلي غزيرة تكون رعدية أحيانًا، مصاحبة لانخفاض في درجات الحرارة.





ووجه المحافظ المواطنين بضرورة توخي الحذر خلال النوة الحالية وعدم النزول إلا في حالة الضرورة القصوى. ‏واتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.





وأكد الشريف أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع حالة النوة الحالية والتي ستستمر لمدة يومين. فضلا عن التنسيق التام بين جميع الجهات المعنية.





وأضاف أنه تم التشديد على رؤساء الأحياء وشركات المرافق الحيوية وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة ورفع درجة الاستعداد على مستوى أحياء المحافظة وتجهيز فرق عمل للتدخل السريع للعمل على مدار 24 ساعة.