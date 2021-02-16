ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

رغم الأمطار الغزيرة.. استمرار حركة العمل في ميناء الإسكندرية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:46 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد بسيوني
أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أن حركة العمل في الميناء تسير بشكل طبيعي اليوم الثلاثاء، رغم سقوط أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة من الإسكندرية.

ووجه الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، باستمرار متابعة الرصدات الجو مائية تحسبا لأية تقلبات جوية قد تستدعي إعادة غلق البوغاز، وذلك حفاظًا على الأرواح والسفن والأرصفة البحرية منعًا لوقوع أي حوادث أو تأثيرات سلبية.

أقرأ أيضًا:

وقد قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم الإثنين، بجولة مكبرة علي مستوى أحياء المحافظة، لمتابعة استعدادات شركة الصرف الصحى وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة للتعامل مع النوة الحالية وحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة من قبل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي ستبدأ غدا صباح باكر ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلي غزيرة تكون رعدية أحيانًا، مصاحبة لانخفاض في درجات الحرارة.

ووجه المحافظ المواطنين بضرورة توخي الحذر خلال النوة الحالية وعدم النزول إلا في حالة الضرورة القصوى. ‏وإتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وأكد الشريف أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع حالة النوة الحالية والتي ستستمر لمدة يومين. فضلا عن التنسيق التام بين جميع الجهات المعنية. 

وأضاف أنه تم التشديد علي رؤساء الأحياء وشركات المرافق الحيوية وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة ورفع درجة الاستعداد علي مستوى أحياء المحافظة وتجهيز فرق عمل للتدخل السريع للعمل على مدار 24 ساعة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رغم تحذيرات الأرصاد| استمرار الدراسة بجامعة الإسكندرية.. غدا

سيول تزيد عن الطاقة الاستيعابية.. شاهد.. أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية

في ثالث أيام الفيضة الكبرى.. سطوع أشعة الشمس واستقرار الأحوال الجوية بالإسكندرية.. شاهد

خامس أيام نوة الفيضة الكبرى.. استمرار حالة الطقس السيئ بالإسكندرية

فتح بوغاز الإسكندرية بعد الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية

سادس أيام نوة الفيضة الكبرى.. هطول أمطار غزيزة واستمرار الطقس السيئ بالإسكندرية

ترشيحاتنا

أمطار رعدية وثلوج .. تحذيرات مهمة من الدفاع المدني السعودي للمواطنين والمقيمين

مستشفى النجوم.. تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية لـ حورية فرغلي.. وأول تعليق من ديانا حداد بعد إجرائها عملية جراحية

حكم النوم على جنابة وهل يفسد الصوم في رمضان؟ الإفتاء ترد

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

لماذا سميت صلاة الفجر بهذا الاسم ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

Advertisements

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

وزير التربية والتعليم للمعترضين على الامتحانات:من يريد التخلف عنها فهذا قراره..فيديو

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

بعد محاولة اغتصابها.. تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض ممثلة مشهورة

أفضل سورة لجلب الرزق .. من قرأها لا يصيبه الفقر أبدا ومن داوم عليها صار غنيا

لرواد المترو.. تعرف على أبرز المعلومات عن ماكينات استخراج التذاكر T.V.M

ثلوج على سيناء ودرجات تحت الصفر.. أمطار غزيرة على 26 منطقة بالجمهورية اليوم | تفاصيل

دعاء تفريج الهموم والمشاكل من 5 كلمات.. بها ينتهي الكرب فورا

وزيرة الصحة: التأمين الصحى سيشمل 100% من المواطنين..فيديو

السيطرة على حريق ناتج عن انفجار 6 أسطوانات غاز في طنطا

التعليم تناقش كيفية عقد امتحانات طلاب النقل بالمدارس الفنية.. وإعلان القرارات نهاية الأسبوع القادم

لماذا سميت صلاة الفجر بهذا الاسم ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها الشكل الجديد في السعودية.. هيونداي مصر تطرح الفيس ليفت القديم من hyundai accent rb 2021 | صور

في غضون 20 دقيقة.. أب يسقط جثة هامدة فجأة بعد معاناته من حرقة المعدة

أسعار ومواصفات مازدا mazda 3 الشكل الجديد 2021 بعد طرحها رسميا في مصر.. صور