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هالة زايد : رمضان 2020 شهد أعلى نسبة إصابات بمعدل 5000 إصابة ..فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:12 ص
صدى البلد
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نورهان رأفت
استعرضت الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان ، مجهودات الوزارة ، خلال أزمة كورونا ، مشيرة إلي أنه تم البدء في اعداد مستشفى النجيلة ، في بداية الجائحة ، إلى جانب صرف أدوية الأمراض المزمنة ، ولبن الأطفال ، وتزويد  عدد مستشفيات العزل إلى 59 مستشفى .

وأضافت الدكتورة هالز زايد ، خلال افتتاح الرئيس عبد االفتاح السيسي لـ المجمع الطبي بالإسماعيلية ، أنه الدولة زادت من أعداد اجهزة التنفس ، وإصدار البروتوكولات العلاجية ، وتعطيل المدارس ، وإيقاف الخدمات بالشهر العقاري والمرور.

ومع تزايد الأعداد إلى 1200 إصابة بشهر إبريل 2020 ، تم تزويد عدد المستشفيات والمعامل ، إلى جانب تطبيق "صحة مصر" . 

وكشفت عن أكبر عدد إصابة ، وكانت في شهر رمضان للعام 2020 ، حيث وصلت لـ 5000 إصابة .

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