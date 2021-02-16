هالة زايد : رمضان 2020 شهد أعلى نسبة إصابات بمعدل 5000 إصابة ..فيديو

استعرضت الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان ، مجهودات الوزارة ، خلال أزمة كورونا ، مشيرة إلي أنه تم البدء في اعداد مستشفى النجيلة ، في بداية الجائحة ، إلى جانب صرف أدوية الأمراض المزمنة ، ولبن الأطفال ، وتزويد عدد مستشفيات العزل إلى 59 مستشفى .





وأضافت الدكتورة هالز زايد ، خلال افتتاح الرئيس عبد االفتاح السيسي لـ المجمع الطبي بالإسماعيلية ، أنه الدولة زادت من أعداد اجهزة التنفس ، وإصدار البروتوكولات العلاجية ، وتعطيل المدارس ، وإيقاف الخدمات بالشهر العقاري والمرور.





ومع تزايد الأعداد إلى 1200 إصابة بشهر إبريل 2020 ، تم تزويد عدد المستشفيات والمعامل ، إلى جانب تطبيق "صحة مصر" .





وكشفت عن أكبر عدد إصابة ، وكانت في شهر رمضان للعام 2020 ، حيث وصلت لـ 5000 إصابة .



