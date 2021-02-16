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اللواء إيهاب الفار: أنشأنا وطورنا 211 مشروعا طبيا بتكلفة 11.3 مليار جنيه

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:14 م
اللواء أيهاب محمد
اللواء أيهاب محمد الفار
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هاجر إبراهيم
أكد اللواء إيهاب محمد الفار،رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تكاتف كافة أجهزة الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية التى يحظى بها، التى تعتبر أحد المتطلبات الرئيسية فى بناء دولة قوية  بالمواطن المصري.
وأضاف اللواء إيهاب الفار، خلال افتتاح المجمع الصحى بالإسماعيلية، أنه على مدار ست سنوات وفى إطار تطوير منظومة الرعاية الصحية بالدولة تحول أمل التطوير والتحديث فى منظومة الرعاية الصحية بالقوات المسلحة إلى واقع ملموس نعيشه.

وتابع أن التطور ظهر فى إنشاء وتطوير مستشفيات عسكرية وكيانات طبية جديدة، لتخدم أكبر قاعدة من العسكريين والمدنيين من خلال تنفيذ خريطة علاجية تعتمد على أعداد وكثافات السكان لتك المناطق.

وأكد أن تلك الخريطة العلاجية شملت المناطق الحدودية والنائية حيث بلغ نسبة المدنيين 40% من إجمالي متلقى الخدمة العلاجية، لافتا إلى أن القوات المسلحة منذ عام 2014 قامت بإنشاء وتطوير 211 مشروعا طبيا بإجمالي 12 ألف سرير منهم 117 مشروعا و117 مستشفى بتكلفة 11.3 مليار جنيه.

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