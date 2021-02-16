القوات المسلحة لمساعدات لبنان: عالجنا 30 ألف حالة بالمركز الطبي المصري

قال اللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن الهيئة قامت بعمل قوافل طبية مجهزة للكشف على المصريين في المناطق النائية بمتوسط 32 قافلة سنوية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ساهمت القوات المسلحة في تقديم العديد من المساعدات الطبية للدول الشقيقة والصديقة وكان ابرزها تقديم الرعاية الصحية للشعب اللبناني من خلال انشاء المركز الطبي المصري ببيروت وبلغ عدد الحالات المترددة عليه خلال عام 2020، 30 الف حالة.





وتابع اللواء ايهاب الفار، خلال افتتاح الرئيس السيسي المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الاسماعيلية، ومن بين تلك الحالات 300 حالة عمليات جراحية، لافتا الي ان القوات المسلحة لمجابهة جائحة كورونا قامت بانشاء 5 مستشفيات ميدانية بطاقة 4 الاف سرير احتياطي استراتيجي للدولة بتلكفة 250 مليون جنيه، وتطوير المدن الجامعية لاستقبال وعزل المصابين بكورونا في 6 محافظات مختلفة باجمالي 7 مدن جامعية، بطاقة 17 الف و500 سرير بتكلفة 417 مليون جنيه.





واضاف انه تم تطوير 59 مركز للقاح فيروس كورونا، باجمالي تكلفة 36 مليون جنيه، مشيرا الي ان اليوم سيتم افتتاح 4 مستشفيات عسكرية بمحافظات مختلفة باجمالي تكلفة 1.9 مليار جنيه، وتم انشاء 2 مستشفى غرب العاصمة الادارية وهي مستشفى النرجس والياسمين بطاقة 200 سرير لكل مستشفى، باجمالي تكلفة 1.1 مليار جنيه، وتبلغ مساحة مستشفى النرجس 12 فدانا، ومساحة مستشفى الياسمين على 7 أفدنة.





واوضح ان المستشفى الواحدة تتكون من بدروم وارضي و4 ادوار متكررة، وبها 4 مداخل، وعدد من صالات الاستقبال، ومغسلة، وجناح المناظير والغسيل الكلوي والعمليات وغيرها من الاجنحة الاخرى لتغطية كل التخصصات، بالاضافة الي كافة المعامل واقسام الاشعة، وجراج يسع لـ 60 سيارة.