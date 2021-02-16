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محافظات

تحرير 140 مخالفة إدارية و55 محضرا تموينيا خلال حملات رقابية بسمالوط

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:51 م
صدى البلد
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أيمن رياض

حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، 55 مخالفة تموينية متنوعة من خلال الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة تموين سمالوط والجهات الأمنية.


وذلك لفرض الرقابة على السلع والمواد الغذائية وعلى كل المعروضات للمواطنين، بهدف القضاء على الغش التجاري والتدليس والعمل على تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من اجل الارتقاء بالمجتمع.


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يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة داخل الأسواق والمحال التجارية، والعمل على رصد المخالفات من خلال تكثيف تنظيم الحملات الرقابية، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


من جانبه أوضح محمد سيد رئيس المدينة، أن الحملات أسفرت عن تحرير 55 محضرا تموينيا متنوعا، تنوعت ما بين الذبح خارج السلخانة، وعدم نظافة وعدم وجود شهادات صحية، وعدم وجود فواتير، بالإضافة إلى 11 مخالفة عدم ارتداء الكمامة.


وفى سياق متصل نظمت الوحدة المحلية لمركز سمالوط بالمنيا، حملة مكبرة لإزالة ورفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية وعلى جانبي ووسط الطريق العام وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 140 مخالفة إدارية، و12 محضر إشغال طريق، وتم رفع الإشغالات من الشوارع حفاظا على حرم الطريق العام وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات .


كما تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد أعمال تنفيذ عدد من المشروعات بقرية جريس بمركز ابوقرقاص ضمن المرحلة الاولي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تضم 25 قرية تم انهاء المشاريع بنسبة 100% في 6 قري، وجار العمل في تنفيذ عدد من المشاريع المدرجة بـ 19 قرية.


 أكد المحافظ أنه في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإطلاق مشروع قومي يهدف إلى تنمية وتطوير القرى المصرية، فان المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري، تستهدف 192 قرية بنطاق 5 مراكز بالمحافظة وهي مراكز "أبوقرقاص، ملوي، ديرمواس مغاغة، العدوة، "بتكلفة تصل تقريبا إلى 22 مليار جنيه، لرفع قدرات البنية الأساسية، من كل الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030، وللنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحي وتعليم ووحدات صحية.


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