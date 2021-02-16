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سنصل إلى 130 مليون في تلك الحالة.. هالة السعيد تكشف مؤشرات كارثية للسكان

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:31 م
صدى البلد
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فرح علاء الخولي
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والاستثمار، إنه عند تحليل الهرم السكاني وتغيراته وفقا لتعداد 2006، وجد أن القاعدة العريضة كانت من الشباب في سن من 15 إلى 39 سنة، بينما في تعداد 2017 أصبح لدينا القاعدة العريضة من الأطفال من سن 0 صفر الى 9 سنوات، وهذا يمثل مشكلة وهو أن الفئة العمرية الأكثر عددا والتي تتمثل في الأطفال وتمثل 25% من التعداد السكاني.


وأضافت الدكتورة هالة السعيد، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، أن هذه الفئة التي تمثل ربع المجتمع ستدخل سن الزواج في الفترة بين 2030 إلى 2042، ولذلك إذا لم يتم التحرك بأخذ السياسات السكانية اللازمة سيكون هناك توقع بوجود طفرة سكانية أخرى في تلك الفترة.


وأوضحت أن من ضمن المستهدفات الموضوعة في رؤية مصر 2030، تقليل معدل الإنجاب، والذي وصلت مؤشراته في 2019 إلى 3.4 طفل لكل سيدة وفقا لآخر الإحصائيات الرسمية، والمستهدف أن تصل الى 2.4 طفل لكل سيدة في 2030، وفي 2052 تصل إلى 1.9 طفل لكل سيدة.


وأشارت إلى أن السيناريو الأمثل هو أن نصل إلى 2.1 طفل لكل سيدة في 2032، وهذا سيشكل فارقا كبيرا في تعداد السكان، وأنه إذا استمرينا على نفس الأرقام وهو 3.4 طفل لكل سيدة سيصل عدد السكان إلى 130 مليون مواطن في 2020.

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