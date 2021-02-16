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ثقافة

بعد غد.. وزيرة الثقافة تفتتح الجناح المتحفى لـ القومي للمسرح والموسيقى

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:31 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تفتتح الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الجناح المتحفى للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بمسرح السلام في السابعة مساء الخميس المقبل،وذلك بحضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ، الفنان القدير ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية ، الفنان القدير إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح وعدد من قيادات وزارة الثقافة وأسر وأبناء رواد الفن الذين أهدوا بعضا من مقتنيات ذويهم للعرض بالاجنحة المتحفية بمختلف المسارح . 

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم ان إقامة أجنحة متحفية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بمسارح البيت الفني للمسرح والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية يهدف الى توثيق اجزاء من تاريخ فن المسرح ، واضافت ان المشروع تم اطلاقه بمسارح السلام ، لعائم ، الغد ، الطليعة ، البالون بالإضافة إلى السيرك القومي ، مؤكدة اهمية حفظ مفردات الابداع المصرى بمختلف صوره والتعريف بها باعتبارها احد ملامح الهوية الوطنية . 

يذكر ان الاجنحة المتحفية للمركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يضم شاشة لعرض أبرز الاعمال التي قُدمت على خشبة المسرح مع التعريف بمديري المسرح منذ إنشاءه وحتى الآن من خلال فيلم تسجيلي إنتاج المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية ، عرض متحفي لمستنسخات الصور التراثية لكل مسرح من العروض التي قُدمت على خشبته ، بعض الملابس التي ارتداها كبار النجوم وجسدوا بها الشخصيات في مسرحيات إنتاج ذات المسرح المقام فيه الجناح ، عدد من مقتنيات رموز الحركة المسرحية ، منفذ تسويقي لإصدارات المركز من الكتب والمجلات الفنية المتخصصة ، قاعدة بحثية للوقوف على حركة المسرح تساهم في إعداد وتقديم التوثيق المسرحي وبالتالي تعتبر تلك الأجنحة مرجعية للباحثين والدارسين والإعلاميين والمهتمين بمجال المسرح لرصد كل ما يخصه بدقة شديدة.
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